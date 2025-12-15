配南宮天鼓班公益到訪嘉義醫院護理之家 音樂療癒帶來正能量

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】 為讓院內長輩感受社區的溫暖支持，衛生福利部嘉義醫院附設護理之家迎來嘉義市配南宮天鼓班的公益演出。由主委親自率領天鼓班團隊蒞臨，以空靈鼓沉穩柔和的共鳴，搭配薩克斯風悠揚動人的旋律，帶來精心準備的〈望春風〉、〈小城故事〉等 10 首經典樂曲陪伴長輩，看著長輩燦爛的笑容、和滿滿的回憶午後的冬陽更加溫暖

當熟悉的旋律響起，許多長輩微微跟著哼唱，或輕拍著手中的節奏，臉上露出燦爛的笑容。現場的氣氛溫馨又活潑，懷舊的樂音帶他們回到過去那些充滿青春與故事的日子。天鼓班老師們氣質溫文、態度親切，在演奏之餘也主動與長輩互動、握手與問候，讓整個護理之家充滿暖意。

配南宮主委李清江表示，天鼓班成立至今已滿四年，近三年積極走訪各地，希望透過音樂把溫暖帶給更多需要支持的人。天鼓班並於每週二晚間 6 點至 8 點固定進行空靈鼓課程與排練，也歡迎對音樂有興趣的民眾加入，一起為社區帶來更多正能量。

嘉義醫院周上琳副院長亦代表院方頒發感謝狀感謝配南宮長期投入社會公益、關懷長者。周副院長表示，音樂具有療癒力量，不僅能舒緩情緒，也能帶給長輩心靈上的支持，而這次的演出不只是音樂分享，更是一份陪伴與關懷。她也感謝配南宮在繁忙事務之餘仍持續推動公益，為社會帶來善的循環。

嘉義醫院表示，護理之家長期致力於促進長者身心健康，除提供專業照護外，更重視長者的情緒需求與生活品質，而社區團體的陪伴對長輩而言有著不可取代的力量。透過音樂、互動與陪伴，長輩不僅能放鬆情緒，也能與人建立連結，讓生活更充實、更有色彩。（圖：劉芳妃攝）