配合世衛評估 三義慈濟中醫院新增耳鼻喉門診

三義慈濟中醫醫院二十日起，每週四新增耳鼻喉科門診，讓民眾看診更便利。

三義慈濟中醫醫院二十日新增耳鼻喉科門診，由台中慈濟醫院耳鼻喉部李致宇醫師每周四上午駐診，同時提供聽力評估、口腔篩檢等服務，進一步強化社區醫療量能，讓三義鄉親在地即可獲得相關專科照護。

首日門診就吸引鄉親掛號。住三義的古女士因耳鳴前來就醫，她表示，上周來看中醫，看到耳鼻喉科開診公告便立刻預約。「三義一直沒有耳鼻喉科診所，以前看診都得遠途跑到豐原或苗栗。現在出門走路十分鐘就能到，真的省時又省力。」她感謝醫院讓社區長輩與居民不必再為醫療奔波。

另一位因鼻過敏就診的張女士也表示，耳鼻喉科服務對地方居民很重要。「以前看診得跑到外地，現在騎車十多分鐘就能看診，還能順便做聽力評估，真的太方便了！」

葉家舟院長（左）在候診區為民眾介紹耳鼻喉科駐診醫師李致宇（右）。

李致宇醫師指出，三義慈濟中醫醫院門診配備齊全，除具備一般耳鼻喉科診察設備，還設置內視鏡、顯微鏡、超音波等精密儀器，並有專業技術員協助操作，可提供更進階的檢查與治療。「若遇到需進一步醫療處置的個案，台中慈濟醫院團隊可立即無縫接軌，提供最即時、完整的後續照護。」

三義慈濟中醫醫院院長葉家舟表示，醫院引進西醫科別，皆以世界衛生組織（WHO）推動的「長者健康整合式功能評估（ICOPE）」六大面向為核心，包括視力、聽力、活動力等項目。葉院長說，目前已陸續設有復健科、眼科與耳鼻喉科，希望讓長輩在身體功能出現變化時能及時發現、及早介入。

因耳鳴前來就診的古女士，感謝醫院讓社區民眾不必再為醫療奔波。

葉院長指出，三義地區人口以中高齡為主，來院鄉親八成年齡在45歲以上。中醫醫院設立以來，便以成為「社區健康守護者」為目標，落實慈濟醫療體系「守護生命、守護健康、守護愛」任務，除中醫在醫療照顧具備的廣度外，引進西醫專科，就是增加醫療照顧的深度，以符合地方居民的實際需要。

葉家舟院長表示，醫院將持續爭取相關科別團隊加入，逐步完善區域整合式醫療照護網絡，讓三義及周邊鄉親，不必長途奔波，也能獲得專業、安全且貼心的醫療服務。

耳鼻喉科除了門診外，也提供聽力評估，讓民眾及早掌握自己的聽力狀況。

撰文、攝影／馬順德