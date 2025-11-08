配合中國史觀不演了？鄭麗文出席白恐大典追思共諜

政治中心／綜合報導

國民黨主席鄭麗文，繼出席馬席會十週年研討會，高喊要締造兩岸和平之後，下午又出席白色恐怖秋季追思大典，但追思對象卻包括，被視為是國民黨大陸潰敗的關鍵稻草，共諜"吳石"。不只綠營痛批她混淆歷史，就連黨內立委徐巧芯都要主席說清楚。

國民黨主席鄭麗文（11.07）：「和平共榮絕對是，國民黨主席鄭麗文（11.07），兩岸人民共同的心願。」前一天參加馬席會十周年研討會，鄭麗文高喊要主動和對岸締造和平，果不其然真的很主動，因為鄭麗文要出席白色恐怖秋季追思大典，雖然是以白恐為名，但主要追思對象包括1950年中共在台情報人員。

中國央視上個月才推出的電視劇沉默的榮耀，被認為是促統大片。（圖／民視新聞）





中國央視上個月才推出的電視劇沉默的榮耀，被認為是促統大片，故事背景以安插在國民黨內的最高情報官，密使一號吳石為背景，當年提供許多軍事情資，是國民黨軍隊兵敗如山倒，最後丟了中國的重要關鍵。鄭麗文卻要去祭拜追思，不知看在黃復興黨員眼裡作何感想？網友就大酸，鄭麗文不演了，直接把反叛蔣介石的間諜當偶像。這對當年無故牽連，而被濫捕濫殺的真正受害者及家屬，是情何以堪，連黨內都炸鍋，要鄭麗文說清楚！

立委（國）徐巧芯：「這是屬於共產黨的史觀，那並不是屬於我們中華民國，包含國民黨的史觀，兩岸我們追求和平，但歷史也應該要分明，至於鄭麗文主席我相信她今天去，那她可能是這個這個...，考量到兩岸和平這個立場，但是對於國民黨的核心我們歷史，那也希望由這個機會把它講清楚。」





網友大酸鄭麗文不演了，直接把反叛蔣介石的間諜當偶像。（圖／民視新聞）





立委（民）陳培瑜：「根本就是為了配合中國共產黨，篡改歷史改寫歷史，這樣子裡應外合的動作，根本就已經直白的，坦露出她的心聲，就是要對中國共產黨效忠，我想鄭麗文主席必須要公開說明，為什麼要配合中國共產黨，而這樣的主張這樣的表態，又是中國國民黨，你們所有的黨公職民意代表，所可以接受的嗎。」鄭麗文就任國民黨主席後，公開行程，一下參加馬席會研討會、一下又要紀念共諜，活動都和中國息息相關，被轟刻意敵我不分，台灣人民也都看在眼裡。

