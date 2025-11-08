配合中國史觀不演了？鄭麗文出席白恐大典追思共諜
政治中心／綜合報導
國民黨主席鄭麗文，繼出席馬席會十週年研討會，高喊要締造兩岸和平之後，下午又出席白色恐怖秋季追思大典，但追思對象卻包括，被視為是國民黨大陸潰敗的關鍵稻草，共諜"吳石"。不只綠營痛批她混淆歷史，就連黨內立委徐巧芯都要主席說清楚。
國民黨主席鄭麗文（11.07）：「和平共榮絕對是，國民黨主席鄭麗文（11.07），兩岸人民共同的心願。」前一天參加馬席會十周年研討會，鄭麗文高喊要主動和對岸締造和平，果不其然真的很主動，因為鄭麗文要出席白色恐怖秋季追思大典，雖然是以白恐為名，但主要追思對象包括1950年中共在台情報人員。
中國央視上個月才推出的電視劇沉默的榮耀，被認為是促統大片。（圖／民視新聞）
中國央視上個月才推出的電視劇沉默的榮耀，被認為是促統大片，故事背景以安插在國民黨內的最高情報官，密使一號吳石為背景，當年提供許多軍事情資，是國民黨軍隊兵敗如山倒，最後丟了中國的重要關鍵。鄭麗文卻要去祭拜追思，不知看在黃復興黨員眼裡作何感想？網友就大酸，鄭麗文不演了，直接把反叛蔣介石的間諜當偶像。這對當年無故牽連，而被濫捕濫殺的真正受害者及家屬，是情何以堪，連黨內都炸鍋，要鄭麗文說清楚！
立委（國）徐巧芯：「這是屬於共產黨的史觀，那並不是屬於我們中華民國，包含國民黨的史觀，兩岸我們追求和平，但歷史也應該要分明，至於鄭麗文主席我相信她今天去，那她可能是這個這個...，考量到兩岸和平這個立場，但是對於國民黨的核心我們歷史，那也希望由這個機會把它講清楚。」
網友大酸鄭麗文不演了，直接把反叛蔣介石的間諜當偶像。（圖／民視新聞）
立委（民）陳培瑜：「根本就是為了配合中國共產黨，篡改歷史改寫歷史，這樣子裡應外合的動作，根本就已經直白的，坦露出她的心聲，就是要對中國共產黨效忠，我想鄭麗文主席必須要公開說明，為什麼要配合中國共產黨，而這樣的主張這樣的表態，又是中國國民黨，你們所有的黨公職民意代表，所可以接受的嗎。」鄭麗文就任國民黨主席後，公開行程，一下參加馬席會研討會、一下又要紀念共諜，活動都和中國息息相關，被轟刻意敵我不分，台灣人民也都看在眼裡。
更多民視新聞報導
自家人不忍了！痛斥鄭麗文「顛倒歷史」 前藍委酸爆：應改名投降黨
卓榮泰視察桃機邊境防疫 蘇俊賓籲中央同步部署3大戰場
揭吳石「害慘國軍」事蹟！她批鄭麗文：藍營最大草包
其他人也在看
被爆協助太子集團核心幹部來台 林思銘辦公室：僅協助詢問申請流程絕無關說
太子控股集團董事長陳志主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台，被爆找國民黨前立委李德維、立委林思銘等關說協助入境，目前相關單位正調查兩名立委的涉入程度；林思銘辦公室回應，辦公室僅是透過電話協助民眾詢問行政機關申請流程，至於後續是否核准決定，由主管機關辦理，並無干涉相關審查，因此絕無進行關說之事。自由時報 ・ 1 天前
林思銘稱僅協助太子集團「核心幹部」沒關說！王義川酸：傻傻的都會記錄
國民黨前立委李德維、立委林思銘被媒體踢爆關說，協助涉跨國詐騙的太子集團中國籍幹部入境台灣。林思銘辦公室今（7）日稱，僅透過電話協助詢問申請流程，絕無關說之事。對此，民進黨立委王義川在三立新聞《前進新台灣》節目中大酸，都會記錄啦，不要傻傻的，民意代表自己拿把尺不拿捏好，「到最後出事就是你！」這個東西已經很明確，林思銘的名字才會出現。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將赴統派追思秋祭遭批敵我不分 鄭麗文：盼兩岸和解和平
國民黨主席鄭麗文今天(7日)下午受訪時證實，她將於明天(8日)參加「2025年50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」。針對外界質疑該活動追思對象包括當年的共諜，這是「敵我不分」，鄭麗文說，台灣已經民主轉型幾十年，她出席這場活動就是希望兩岸和解、和平，不需要再為自己的政治信仰付出代價。 有媒體報導指出，國民黨新任黨主席鄭麗文8日預計參加一場統派主辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，該活動最主要追思的對象是1950年所破獲中共安插在國府內部最高階共諜將官吳石等人。由於吳石被中共奉為「烈士」，中共近期還透過電視劇宣揚其「事蹟」，鄭麗文代表國民黨出席追思大會，遭批評是敵我不分，接受中共的史觀。 對此，鄭麗文7日下午出席「馬習會10週年研討會」受訪時證實，她確實將出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，她並表示，在國共內戰後，全世界也因為東西陣營對峙陷入冷戰，台灣1950年代經歷過一段非常肅殺的政治歷程；二二八事件後，歷經白色恐怖清鄉運動，這場追思大會就是針對白色恐怖政治受難者所進行的秋祭活動。 鄭麗文說，她於2005年接受時任國民黨主席連戰的邀請加入國民黨，連戰當年希望兩岸能融冰、赴中國大中央廣播電台 ・ 1 天前
受邀出席統派活動「追思共諜」惹議 鄭麗文喊：希望兩岸和平和解
甫上任一週的國民黨主席鄭麗文傳出明天將出席一場追思共諜將官吳石的統派活動，消息一出，隨即引發爭議。對此，鄭麗文今天（7日）下午出席馬習會十週年研討會，並在會前受訪時表示，台灣民主轉型幾十年，是個充分尊重政治言論自由、 思想的地方，而自己明天出席相關追思活動，就是希望兩岸和解、兩岸和平，「希望台灣人民未來不會再因為自己的政治理想付出生命代價」。鏡報 ・ 1 天前
藍白封殺NCC委員被提名人 卓榮泰嗆：重新思考未來合作模式
藍白聯手封殺4名NCC委員被提名人。行政院長卓榮泰今天表示，行政院感到非常的遺憾，他質疑未來中選會委員提名人選，也只有藍白提的人選才會過，行政院提的都會被封殺，那將會造成歷史的大錯，誰都不敢冒這個風險。他也嗆聲「我覺得這個是要讓我們重新思考未來合作的模式」。中時新聞網 ・ 1 天前
賴清德親令經濟部不要綠電？總統府駁斥：報導嚴重不實、無中生有
針對《TVBS新聞網》報導宣稱總統賴清德「親令經濟部不要綠電」、「2027年前重啟核三」一事，總統府發言人郭雅慧今天（7日）表示，賴清德從未指示不要綠電，亦未曾為核三廠重啟設定任何時間表。該則報導內容嚴重不實、無中生有，對總統言行加以扭曲編造，總統府予以嚴正駁斥並表達強烈抗議。鏡報 ・ 1 天前
鄭麗文將出席「最高階共諜」追思會 王定宇痛斥敵我錯置：國民黨淪中共附庸
國民黨主席鄭麗文預計於明（11/8）日出席統派團體舉辦的「五○年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，但活動追思對象之一竟為1950年遭國府槍決的中共高階共諜吳石。民進黨痛斥，鄭麗文上任後首場公開行程竟是「向共諜致意」，質疑她「敵我不分、立場錯亂」，對中華民國台灣的直接背叛，中國國民黨淪為中共附庸支黨部。太報 ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖追思會 徐巧芯：考量兩岸和平立場
國民黨主席鄭麗文今（8）日出席白色恐怖秋祭追思會，由於追思對象還包含當年共諜，因此引發關注。對此，國民黨立委徐巧芯受訪表示，鄭麗文可能是考量到兩岸和平立場，希望有機會講清楚國民黨的核心與歷史。中天新聞網 ・ 5 小時前
赴白色恐怖秋祭「追思共諜」惹議 鄭麗文批：有人刻意扭曲誤導
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。鄭麗文則在致詞時表示，自己上任國民黨主席還不到1週，就受到主辦單位邀請，因此自己今天必須前來參加，而這2天台灣的政治、媒體環境，開始有人故意誤導，完全扭曲這場活動的神聖與莊嚴性。鏡報 ・ 11 小時前
傅崐萁當萬年總召？國民黨團廢2年條款 鄭麗文：林德福新聞是子虛烏有
國民黨立法院黨團現任總召傅崐萁的任期將到明年1月底屆滿，日前傳出，國民黨新任主席鄭麗文有意要讓國民黨立委林德福接任，不過，國民黨立法院黨團今（7）日決議，刪除總召得連任一次、任期最長兩年的規定，也代表傅崐萁可以繼續挑戰連任。對此，鄭麗文強調，有關林德福的新聞是子虛烏有，她完全尊重黨團自主。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭爆協助太子集團幹部入境 林思銘：絕無關說
「太子控股集團」涉及跨國詐欺、博弈及洗錢等罪嫌遭美國制裁並查扣不法資產，該集團在台有9家掛名公司，利用台灣作為金流及網路博弈據點。今（7）日傳出，前國民黨立委李德維、國民黨立委林思銘協助該集團大陸籍核心幹部劉學鋒、李丞丞多次入境台灣。對此，林思銘辦公室回應強調，「絕無關說行為」。中天新聞網 ・ 1 天前
打工族看過來！酷澎搶雙11短期理貨工 單日薪資最高3,750元
美商酷澎雙11持續拚業績！打工族引頸期盼酷澎能再次端出高時薪搶人力，最新傳出，酷澎果然有動作了，至龜山、觀音廠區協助理貨，時薪260元加上「加碼金」1,800元，晚班與凌晨班的單日薪資最高上看3,750元，6天下來，最高可望賺取近2萬元。能下補貼重手，外界因而認為，酷澎對今年雙11買氣還是有一定的把握！鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
被爆協助太子集團成員入境 林思銘：僅協助民眾詢問申請流程「絕無關說」
從事跨國詐欺、博弈與洗錢等犯罪的太子控股集團，其中主要核心中國籍幹部劉學鋒、李丞丞曾多次來台。有媒體報導，太子集團曾找國民黨前立委李德維、立委林思銘等關說協助入境，目前相關單位正調查2名立委的涉案程度。對此，林思銘辦公室今天（7日）回應，辦公室僅透過電話協助民眾詢問行政機關申請流程，至於後續是否核准決定，由主管機關辦理，並無干涉相關審查，因此絕無進行關說之事。鏡報 ・ 1 天前
李洋傳授李遠羽球密技 動滋券X文化幣加碼
[NOWnews今日新聞]年輕國民專屬的動滋券、文化幣使用即將到期，文化部與運動部攜手推出「動滋青春X文化能量爆發」限時加碼，本月底前用完即可獲得200點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。為鼓勵運...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
澎縣警局偕移民署 關懷移工母語宣導防詐及法令遵循
深秋的澎湖縣望安鄉潭門港，漁船乘著凜冽季風搭載著老船長「白金夢」的拼勁。對於勞動人口外移嚴重的離島而言，眼前的人力缺口仍須仰賴外籍漁工幫忙，他們遠渡重洋來臺工作，時常摸黑早起出海捕魚，為我國漁業發展貢獻良多，前陣子氣候、海象不佳無法出海，他們群聚在宿舍或漁具倉庫，共解鄉愁。趁著一早的晴朗，潭門港漁具倉庫二十餘位印尼籍漁工忙著整理漁具裝備，為到來的週末準備出海拼搏。澎湖縣政府警察局外事科、望安分局團隊偕同內政部移民署中區事務大隊澎湖縣服務站透過母國通譯人員，關懷他們工作、生活的情形，也完整傳達在我國工作期間，必須恪遵的法令與規定。在治安面，移工金融帳戶向為不法集團覬覦作為詐欺、洗錢的工具，政府已透過跨部會系統阻絕移工成為詐團收取人頭戶的標的，另外金融聯徵中心介接出入境資料來 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
鄭麗文爆出席「共諜追思會」！吳思瑤傻眼：乾脆加入共產黨
政治中心／周希雯報導國民黨新任黨主席鄭麗文上任後爭議不斷，被爆出今日（8）將出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，雖然聲稱是追思白色恐怖受難者，但對象包括當年中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，鄭麗文的出席引發輿論譁然。對此，民進黨立委吳思瑤忍不住痛批「敵我不分」，質疑到底在急什麼，「乾脆加入共產黨好了啦！」民視 ・ 18 小時前
高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突
社會中心／吳玟誼 蔡承翰 台北報導喬債談判破裂，持刀互砍！一名唐姓男子，半年前向高利貸借50萬，但遲遲沒還，連本帶利變成100萬，唐男找來"債務整合公司"幫忙喬債，雙方相約在咖啡廳談判，怎料協商破局，大打出手，還亮出折疊刀互砍，造成兩人受傷，全案7人通通被依妨害秩序罪嫌移送偵辦。多名員警，以車追人，來到小巷弄裡，攔截圍捕，大陣仗街頭上演警匪追逐，也讓經過路人快嚇壞，還有人趕快躲起來。目擊民眾直呼，簡直像上演電影情節，彷彿「大逃殺！超可怕！第一次親眼看到」，街頭上演暴力衝突，原來是因為百萬債務起衝突！高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突。（圖／民視新聞）事發就在7號下午，台北市中山林森北路一帶，一名唐姓男子，向高利貸借了50萬，半年後連本帶利被要求償還100萬，覺得金額太高了，特地找了"債務整合公司"幫忙，派4個人來喬債，雙方相約在咖啡廳談判，喬了半小時談判破裂，雙方一言不合、大打出手，更亮出折疊刀互砍，造成兩人受傷，手部濺血。高利貸借50萬變100萬喬債破局 7人路上追砍衝突。（圖／民視新聞）衝突爆發完，7人各自鳥獸散，員警兵分多路，到處逮人，成功將嫌犯通通逮捕。只是喬債喬到濺血，這下錢沒討成，還得狼狽進警局。原文出處：為債務街頭大逃殺！ 兩派人馬7人路上追砍警圍捕 更多民視新聞報導「解開褲子逼她摸」公園噁男強迫清潔工口交 丟30元封口下場慘！北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了民視影音 ・ 10 小時前
太子集團2陸籍幹部多次來台 移民署：非「商務」申請均依法審查
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導柬埔寨「太子集團」近期遭踢爆涉嫌跨國詐騙、洗錢等，台北地檢署日前以組織犯罪等罪名聲押陳志及幹部共5人，其中4人獲法院...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
健保不會倒但必須改革 台大醫學院院長吳明賢喊話：一定要成功
針對健保補充保費爭議，衛福部長石崇良今（8日）出席台灣醫學週活動受訪時表示，台灣正面臨人口結構劇烈變化，面對「超銳減、超高齡、超少子」，健保財務勢必造成很大衝擊，雖然衝擊不會立即發生，但未來可預期一定會面臨，「整個健保財務改革還是要持續進行，但我們會以容納最多的意見、得到最多民眾支持為前提，再來推動自由時報 ・ 15 小時前
南投副縣長王瑞德主持全縣運動會開幕 (圖)
南投縣第73屆全縣運動會8日起至11日登場，由南投縣副縣長王瑞德（前）主持開幕儀式並表示，縣府持續推動基層體育發展，積極培育在地體育人才，期盼更多南投選手能在全國與國際舞台發光發熱。中央社 ・ 10 小時前