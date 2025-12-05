配合中央政策禁廚餘養豬 彰縣：各校廚餘由公所清潔隊統一清運

行政院宣布後年起全面禁止廚餘養豬，並規劃明年為轉型調整期；同時要求廚餘載運車輛須裝設GPS，以提升運輸管理透明度，為防堵廚餘再流入畜牧場，降低疫情風險，彰化縣政府表示，已責成環保局統籌並督導各鄉鎮市公所強化廚餘管理作業，確保後端去化安全、透明。環保局也已行文通知各級學校及團膳業者全面配合政策，校園產生的廚餘須由所在地公所清潔隊清運，不得再流向養豬場。

彰縣府指出，依校園午餐契約第一條規定，契約須優先遵循法令，因此學校與團膳業者應立即依環保政策進行調整，各校需規劃適當廚餘暫存區，保持通風並避免日曬，同時主動與清潔隊聯繫清運時程。午餐供應廠商則應依指示負責廚餘分類、容器盛裝、瀝水整理、清運與環境消毒等工作。

各校若有每日清運需求，得由環保局協調清潔隊安排，並由團膳廠商依契約清運至指定地點；惟學校仍需派員同行監管。若雙方合意將廚餘送至其他合法再利用或廢棄物處理場，學校亦須落實監督，避免形成防疫破口。

縣府將另函通知各校，依政府採購相關規定與團膳業者協商政策調整後的執行細節。若因調整使廠商成本減少，該部分不予計價；如執行方式變更，建議同步修訂契約內容，以利後續執行。