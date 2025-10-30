配合中央防疫政策 中市廚餘處理穩定推動

台中日前爆發首例非洲豬瘟，市府因應全台養豬禁餵廚餘的防疫措施，自10月23日起依防疫指引啟動緊急應變機制，調度全市12處既有衛生掩埋場進行廚餘暫時掩埋處理。其中4處開放予養豬戶等使用的掩埋場設有專人與專線聯絡服務，中市府昨(29)日表示，經調度盤點，廚餘將改採取掩埋、焚化發電、沼氣發電等方式多元處理，預計今(30)日停止9處掩埋場去化廚餘。

中市環保局指出，此次掩埋作業為防疫期間的階段性措施，所有作業均於原衛生掩埋場範圍內進行，並未新增掩埋面積。同時，市府也同步採取多元廚餘處理方式，包括焚化發電及生質能沼氣發電，期能在防疫期間兼顧防疫需求與資源循環利用，降低環境衝擊。經過多日調度與盤點，環保局表示，目前台中市廚餘去化情形已趨穩定。自即日起，將以焚化發電及沼氣發電為主要廚餘處理方式，輔以衛生掩埋作業，確保廚餘處理順暢。

環保局並感謝中央派員協助指導場區覆土與消毒作業，強調中央與地方持續合作，共同落實防疫與環保並進的政策目標。