配合中央防疫政策 台中市廚餘處理穩定推動、全力兼顧防疫與環保

台中市掩埋場緊急應變改善情形。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】針對外界關切台中市近期廚餘去化情形，台中市政府環保局說明，因應中央宣布「全國廚餘禁止餵養豬隻」之政策，環保局於10月23日起依中央防疫指引，緊急調度12處既有衛生掩埋場進行廚餘掩埋處理，其中4場開放供養豬戶等進場的衛生掩埋場都設有專人專線電話聯絡服務。

環保局表示，此次廚餘掩埋作業屬防疫期間的階段性措施，作業地點均位於原有衞生掩埋場範圍內，並未新增掩埋面積，另環保局同步採取多元處理方式，包括焚化發電及生質能沼氣發電，盼防疫期間能妥善處理廚餘並兼顧資源循環利用。

經近日調度盤點，目前廚餘去化情形已趨穩定，環保局將自10月30日起，以焚化發電及沼氣發電為主要的廚餘處理方案，輔以衛生掩埋方式處理，也感謝中央特別派員協助指導衛生掩埋相關場區完善覆土及消毒作業，中央與地方一起努力完成防疫任務。