配合中捷綠線延伸! 台化啟動資產活化 彰化廠21公頃周邊土地將公開招標

台化（1326）董事會今（12）日通過重大決議，將以公開招標或其他招商方式處分位於彰化市牛稠子段、中庄子小段及山腳小段等合計約21公頃的不動產，包含彰化廠宿舍生活區及耐隆區。此案為台化啟動大型資產活化的重要進展，並將配合台中捷運綠線延伸段推動區域發展。

台化董事長洪福源指出，此次處分目的在於活化既有土地資源，提高資產運用效率，同時配合軌道建設帶來的區域價值提升。由於捷運綠線延伸將帶動彰化與中部生活圈整合，相關地區具有商業與開發潛力，透過公開招商可吸引建商或產業進駐，創造企業與地方雙贏。

市場關注此次處分規模高達21公頃，是台化近年來重要的資產盤點動作。若以彰化市區土地行情推算，此案未來處分金額可能相當可觀，對台化財務結構、現金流及長期股東權益均具正面意義，符合集團近年積極推動非核心資產活化的策略。

台化強調，後續將依規定公告執行進度與相關資料。法人認為，在石化景氣循環仍處調整期之際，資產處分可能為台化的獲利動能提供額外支撐，也有助市場對台化資產價值的重新評價。

