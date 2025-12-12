配合中華隊賽事停賽一個月 桃園璞園領航猿105:99成功捍衛主場

盧峻翔。圖：球團提供

桃園璞園領航猿昨(11)日在PLG聯盟因配合中華隊賽事停賽一個月後，於桃園巨蛋主場再度重現2024-25賽季冠軍賽戲碼，出戰臺北富邦勇士，本場比賽璞園領航猿全隊發揮出色，除了四位球員得分上達雙位數外，終場以105比99擊敗臺北富邦勇士，拿下PLG賽季三連勝。

首節璞園領航猿尚未恢復進攻節奏狀態不斷尋求手感，開賽將近五分鐘的時間，僅靠白曜誠及葛拉漢(Treveon Graham)拿下五分，反觀富邦勇士在哥倫特(Troy Gillenwater)以及古德溫(Archie Goodwin)強勢帶領下，一度拉開到13分差，不過璞園領航猿及時回穩，在葛拉漢(Treveon Graham)的帶領下，逐漸追回失分，後續本季加盟的陳將双也加入戰局，單節拿下5分，幫助球隊追到24比30的6分落後，第二節開始葛拉漢(Treveon Graham)仍然維持高檔，單節拿下10分，並且搭配阿提諾(William Artino)以身材優勢強攻富邦勇士禁區單節拿下8分7籃板，中場璞園領航猿以2分的優勢取得領先。

李家慷。圖：球團提供

下半場一開賽，伯朗以一記拋投及三分球，再加上陳將双造成吳永盛的違反運動精神犯規，馬上拉開到9分差，使得富邦勇士在開賽兩分鐘即出暫停，隨即哥倫特(Troy Gillenwater)與莫巴耶完成空中接力，上演四分打，再度拉進比分，所幸璞園領航猿李家慷跳了出來，單節豪取10分帶領球隊以81比75持續維持領先優勢，末節雖然富邦勇士一度將比分追到一個球權的距離，但後續璞園領航猿仍在盧峻翔單節8分的帶領下守住勝利，

整場比賽，璞園領航猿發揮團隊戰力，傷愈復出的葛拉漢拿下24分9籃板，夜王盧峻翔依舊維持高檔表現拿下20分7助攻，另替補出發的李家慷及伯朗分別拿下16分及12分，終場桃園璞園領航猿以105比99擊敗臺北富邦勇士，拿下PLG賽季三連勝。

領航猿總教練卡米諾斯表示，「我們開賽打得非常不好，完全沒有防守，前六分鐘就讓對手拿下21分，直到電視暫停過後，我們才找回進攻節奏，並且加強防守，下半場我們的進攻節奏也更好，同時也找回應有的罰球命中率，另外在陣容上，下半場也有不同的球員從替補出發做出貢獻，像是陳將双以及丁恩迪都幫助我們很多，每場比賽都會有球員跳出來，就像是這一場是他們兩位，下一場也許是不同的球員。」

盧峻翔表示，「因為參加中華隊的比賽，有一段時間沒有在母隊訓練，所以剛開始有點感到陌生，但我們還是很快的能夠融入。還是一樣在球場創造機會、幫助隊友。」

葛拉漢則說，「今天的感覺很好，雖然一開始比較慢熱，但後續就慢慢有找到感覺。對於能夠在回歸的第一場就幫助球隊贏球感到很開心。」

李家慷提到，「因為休息一段時間，所以一開始球隊專注度不太夠，不過教練給我的任務就是，以防守帶動球隊，也很順利拿下勝利。」

