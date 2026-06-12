配合人口對策財政部將修所得稅法 今年起未成年子女免稅額增50%

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朝野立委針對所得稅法提出28案修正草案， 財政部盼大家支持院版所得稅法修正草案。李政龍攝



因應少子女化問題，行政院日前已提出「台灣人口對策」等18項具體措施，財政部表示，配合國家戰略，已擬具所得稅法第17條、第126條修正草案陳報行政院，明定自今年元旦起，未成年子女免稅額增加50%，將儘速於本會期核轉大院審議。

財政部表示，該案為建構全方位家庭支持體系的重要措施之一，未來搭配其他部會的支持與福利措施，產生加乘效果，共同營造更友善的生育環境。

立法院財政委員會下周一（6/15）將審查朝野立委、國民黨團及民眾黨團擬具所得稅法第14 條、第17 條修正草案共計28案。其中，國民黨立委謝龍介等16人提案15歲以下子女，免稅額增加50%；國民黨立委賴士葆等25人提案納稅義務人之子女及直系尊親屬，免稅額增加60%；民進黨立委郭國文等19人提案納稅義務人之子女，免稅額增加50%。

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針對幼兒學前扣除額方面，國民黨立委張智倫等18人、顏寬恆等18人提案今年起，第1名子女扣除額提高至18萬元，第2名以上子女提高至25.5萬元。

國民黨立委徐巧芯等18人、陳菁徽等23人、王鴻薇等17人、許宇甄等19人、國民黨團、李彥秀等16人、林倩綺等20人、羅智強等18人提案，幼兒學前扣除額維持目前第1名子女15萬，第2名子女22.5萬，但適用年紀延長到18歲以下。

賴士葆等18人又提案，放寬至17歲以下之子女，第1名扣除額提高至20萬，第2名及以上每人扣除額提高至30萬元。

另外，朝野立委還針對教育學費特別扣除額、保險費列舉扣除額、健康檢查特別扣除額等各有許多版本提案。

財政部表示，綜所稅免稅額及各項扣除額向為外界關注之焦點，為回應各界期待，考量財政收入、租稅公平及稅政簡化等原則，並配合政府施政優先順序，近年持續檢討並優化相關租稅措施。

財政部表示，各位立法委員所提所得稅法各項免稅額及扣除額的修正草案，各有見地，財政部「敬表感佩」，但請各位委員支持行政院提案版本。

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