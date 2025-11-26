配合全國同步打詐、掃黑、肅槍專案 南警檢肅幫派組織治平對象4人成員21人

男警攻堅逮捕嫌犯。（民眾提供）

記者翁聖權／新營報導

配合「全國同步打詐、掃黑、肅槍等行動專案」，南警鎖定幫派犯罪組織及詐欺集團共檢肅治平對象四人成員廿一人、查獲非制式槍枝十四枝、模擬槍一枝、破獲改造槍械場兩處及查獲詐欺集團六十七件四百五十九人、查扣土地三處、房屋一處、汽車九輛及現金新台幣一千三百九十七萬餘元、虛擬貨幣五十四萬八千九百廿一元。

台南市刑警大隊科偵隊接獲情資，以鄭姓主嫌為首之詐欺集團，先以社群軟體ＩＧ或通訊軟體Line與被害人互加好友，再以假投資手法誘使被害人購買虛擬貨幣後，由集團成員將被害人之虛擬貨幣操縱轉出，致使多名被害人受騙，經科偵隊成立專案小組報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，分持搜索票、拘票至南投、基隆等地拘提鄭姓主嫌等六人到案，查扣土地兩處、房屋一處、手機等證物。

南警將嫌犯移送法辦。（民眾提供）

另第三分局偵破以張姓主嫌為首之槍械改造工廠，起獲霰彈槍一枝、手槍三枝、模擬槍一枝、改造槍枝工具一批等證物；第五分局查獲以江姓主嫌為首之詐欺集團犯嫌等五人到案，分別依違反組織犯罪防制條例、詐欺及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市刑大副大隊長李政憲受訪

台南市警察局長林國清表示，維護治安是警察不可動搖的責任，南警將持續推動打擊犯罪工作，並與市民共同守護安全家園。呼籲市民若發現可疑不法活動或遭遇詐騙，務必立即撥打「一一０」或「一六五反詐騙諮詢專線」，以免受害。