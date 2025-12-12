配合台中捷運延伸 台化擬處分彰化廠21公頃土地

（中央社記者曾仁凱台北12日電）台化今天宣布，配合台中捷運綠線延伸至彰化段，董事會決議將採公開招標或其他招商方式，處分位在彰化市牛稠子段中庄子小段，及山腳小段共約21公頃土地，一方面活化資產，並且希望引進大型高科技產業，促進地方繁榮。

台化今天表示，彰化縣政府為帶動彰化地方繁榮與都市發展，近年積極推動台中捷運綠線延伸至彰化段，台中捷運局已分別於今年5月及9月，召開捷運路線綜合規劃公聽會與環境影響評估說明會，未來彰化地區重大交通建設發展可期。

廣告 廣告

台化所屬的省道中山路北側廠區，擬配合台中捷運綠線延伸彰化段所規劃的捷運G22與G23站體，並依照政府規範的開發方式，持續與彰化縣政府針對彰化市東區擴大都市計畫進行協商，希望能達成政府、地方與民間企業三贏局面。

另外台化旗下位在省道中山路南側的彰化廠宿舍生活區與廠區，盼引進符合現化代的大型高科技產業，帶動地方繁榮。（編輯：黃國倫）1141212