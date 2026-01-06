配合台66東向標線施工 平鎮至大溪部分路段1/9晚間管制

北區養護工程分局中壢工務段預定於1月9日晚間9時至隔日上午6時止，於台66線東向20.1K-27K辦理標記標線施工作業。圖：北區養護工程分局提供

為維護道路品質，交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段預定於1月9日晚間9時至隔日上午6時止，於台66線東向20.1K-27K辦理標記標線施工作業，針對施工路段交通管制。北區養護工程分局表示，施工期間將封閉往大溪方向平鎮二入口匝道(20K)及平鎮三入口匝道(23K)，屆時請由(20K)平鎮二出口駛入側車道，續行平面車道前往大溪方向，車行時間約增加7分鐘。施工若遇雨則將順延。

北區養護工程分局表示，請用路人行經該路段車輛遵循標誌及交管人員指示減速慢行或提前改道行駛避開施工路段，以維行車安全。

北區養護工程分局提到，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。

【看原文連結】





