配合國家淨零目標 慈濟醫療展現醫療永續行動力

慈濟醫療法人與東元電機股份有限公司簽署合作備忘錄，雙方未來將透過能源診斷、技術導入與成效追蹤，提升能源使用效率、降低碳排放。

因應全球淨零排放趨勢與國內節能轉型需求，環境部近年積極推動大型節能專案，期待透過政策引導與跨部門合作，引導各界全面導入智慧化能源管理與設備汰換，達到國家淨零目標。12月4日，辦理「114年環境部輔導補助節能減碳記者會」，邀集專案執行單位及具指標性企業共同參與。慈濟醫療法人林俊龍執行長受邀出席，與東元電機股份有限公司簽署合作備忘錄，未來將以淨零減碳為目標，進行長期合作；台北慈濟醫院工務室楊明崇主任則代表說明醫院在節能永續方面的作為。

廣告 廣告

環境部彭啓明部長表示，環境部推動大型節能專案的核心目的，是協助高耗能場域導入智慧化管理與設備汰換，讓節能減碳從政策成為真正可落地的行動。他感謝慈濟醫療法人與率先響應，成為示範案例，希望藉由此次記者會，讓更多單位看見節能永續的可行性與重要性。

彭啓明部長表示，期待藉由專案推動，讓節能減碳從政策成為真正可落地的行動。

林俊龍執行長指出，醫療工作的本質在於守護生命，但醫療過程本身同時也需大量能源，並產生不同型態的廢棄物，若未妥善管理，反而造成環境負擔，進一步影響病人的健康，因此節能減碳並非附加選項，而是醫療體系必須面對的責任。慈濟醫療法人完成全體院所的能源盤點後，陸續推動設備更新，此次與東元電機股份有限公司簽署合作備忘錄，雙方未來將透過能源診斷、技術導入與成效追蹤，提升能源使用效率、降低碳排放，期待慈濟醫療能帶動更多醫療院所投入永續行動。

台北慈濟醫院工務室楊明崇主任則代表說明醫院在節能永續方面的作為。

台北慈濟醫院以「打造智慧綠能醫院」為核心，逐步落實永續治理，日前通過ISO 500001能源管理及ISO 14064-1溫室氣體雙盤查，並取得2024年永續報告書第三方驗證，以科學化與制度化作為節能基礎，屢獲肯定，榮獲聯合報2025年ESG永續傑出實踐獎、《天下雜誌》永續公民獎及人才永續獎醫院組雙項第一。同時更建置能源管理戰情中心，整合全院用電、排碳、設備耗能與維生系統即時告警，使管理決策透明精準。楊明崇主任指出：「為改善主要耗能來源，醫院陸續汰換冰水主機、老舊空調設備，並全面更換LED平板燈，預計每年減碳達1,000公噸，同時架設太陽能板提升綠電比例。除此之外，亦推動院內工程資源回收，如木棧板再製成木椅、連鎖磚清洗再利用等，也積極推動素食文化，每年約可減少245萬公斤的二氧化碳，等同大安森林公園六成以上的年吸碳量。」

面對能源與環境變遷的挑戰，台北慈濟醫院持續推動智慧化節能，落實永續管理以強化能源使用效益，期盼為國內醫療院所樹立可複製的節能策略，與各界共同推動醫療永續的長期發展。

12月4日，辦理「114年環境部輔導補助節能減碳記者會」，慈濟醫療法人林俊龍執行長受邀出席。

撰文／鄭冉曦、攝影／傅長新