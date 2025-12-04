配合國8台南系統工程 安吉路3段10日縮減車道

（中央社記者張榮祥台南4日電）台南市府交通局宣布，因應國道8號台南系統交流道改善工程，台南市道178線及安南區安吉路3段將自12月10日起縮減車道，工期約4年6個月，預計119年完工。

台南市府交通局今天發布新聞稿指出，國道8號台南系統交流道改善及跨南133路口立體化工程，計畫總經費新台幣29億7600萬元，工期約4年6個月，預定民國119年完工通車。

這項工程通車後，將透過南133平交路口立體化，改善平交路口號誌停等延滯、地方道路及主線車流回堵等問題，也讓南133路口平均停等由80秒縮短至36秒，國道8號港口路段也無需停等號誌，維持時速100公里。

工程施工分為3階段，第一階段是兩側平面側車道拓寬，施工期程是114年10月至116年8月，預定114年12月10日起進場施工側車道排水及基樁工程，分為六工區，安吉路3段（市道178線至定順路）依序由東往西封閉外車道及機車道，施工期間單向縮減為2車道。

第二階段及第三階段分別是永久匝道與臨時匝道工程施作與國8主線進行高架化施工，工期是116年8月至119年2月，屆時將發布新的交通維持措施。

交通局表示，工程鄰近路口將佈設改道牌面及加強交通維持警示設施，鄰近重要路口也將增設交通指揮人員，以利提前改道及引導通行；大台南智慧交通中心已完成鄰近重要路口號誌連線，即時掌握周邊交通及調整道路管制措施，減少道路壅塞。（編輯：林恕暉）1141204