配合實務運作 考試院調整物理治療師實習補修機制

物理治療師考試實習補修，未來改向國內各醫學院校申請。（考試院提供）

考試院院會今天(8號)通過，專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試規則第6條附表五修正草案，修正物理治療師考試實習認定基準中有關實習補修的規定，未來改由國內各醫學院校申請，以貼近實務運作需求。

考試院說明，依專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試規則第6條附表五「專門職業及技術人員高等考試物理治療師考試實習認定基準」之第3點實習補修規定，國內或外學歷報考者，若各學科實習內涵不足或週數、時數未達最低標準，須向臺灣物理治療學會申請，安排至國內合格實習醫療院所補修實習，並由該學會出具證明。有鑑於物理治療實習單位多與學校簽約後提供實習，臺灣物理治療學會無法直接安排實習補修，因此向考選部建議改由國內各醫學院校辦理。

考試院補充，考選部就前述建議徵詢教育部、衛生福利部、各相關職業團體及全國公私立醫學校院物理治療系等意見，並獲得共識，修正後規定為報考者「可向國內各醫學院校申請至國內各合格實習醫療院所補修，並由該校或實習機構出具證明」，以符合實務運作。