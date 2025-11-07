配合平安鹽祭 虱目魚香繞鯤鯓11/16南鯤鯓代天府前廣場登場





2025平安鹽祭將於15、16日在南鯤鯓代天府前廣場舉辦，為行銷漁產品，台南市府結合南鯤鯓代天府、雲嘉南風景區管理處16日舉辦虱目魚香繞鯤鯓活動推出千人祈福平安宴，每桌5000元，優惠價4000元，限量100桌。8日中午12時至12日下午5時報名，如額滿即停止報名，洽詢電話06-7862001，報名網址：https://beimen.tainan.gov.tw/。

農業局副局長吳威達、南鯤鯓代天府總幹事侯賢名、市議員陳昆和、多位區長等貴賓出席行前記者會。農業局表示，這場千人祈福平安宴不僅是一場美食饗宴，更是一場感恩的盛典，藉由虱目魚料理傳遞台南人的熱情與感謝。雲管處表示，希望藉由平安鹽祭加碼舉辦的千人平安宴，讓風災的烏雲散去，共同迎來希望與重生的陽光。

侯賢名總幹事指出，感謝全台各界宮廟及信徒的熱心支持，一年一度的平安鹽祭是全國性的大型活動將於15、16日舉行。配合平安鹽祭，這場千人祈福平安宴一定吸引民眾搶訂，歡迎民眾一起來南鯤鯓代天府參香祈福並品嚐在地辦桌美食。為感念風災後各界湧入的愛心，原優惠每桌提供500元購物券，廟方結合地方加碼大放送，每桌享有1000元購物券回饋。

農業局表示，千人祈福平安宴地點在南鯤鯓代天府大鯤園前廣場，時間為11月16日中午12時，每桌5000元，限量100桌。每桌有五色海鮮冷盤(烏魚子、九孔、冰卷、魚嶺、蝦餅)、翡翠魚蝦鮮羹、破布子蒸虱目魚、日式炸魚柳、蒲燒鰻米糕、絲瓜蛤蠣、蚵捲-海鮮丸、白醋蝦、龍膽火鍋加花枝丸、魚肚魚皮魚丸綜合湯、佛都仙草凍等共11道佳餚。



