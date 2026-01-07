配合成功二橋工程管線遷移 南崁溪自行車道封閉一週

〔記者謝武雄／桃園報導〕配合桃園市政府辦理「桃園區成功二橋新建工程」，台電、中華電信等管線將進行遷移作業，自12日上午8點起至18日晚間12點止，將封閉部分南崁溪自行車道，進行成功路三段至成功路三段40巷路段之封閉及改道管制，屆時將於重要路口及路段設置改道公告，施工期間請用路人依現場交通指示配合改道通行。

改道公告設置位置如下：台1線接長壽路542巷引道路口；長壽路542巷與南崁溪自行車道路口；南崁溪自行車道往虎頭山假日花市路口；南崁溪自行車道接水管橋路口；桃林鐵路自行車及步道入口；成功路三段與南崁溪自行車道路口。

施工期間用路人需由長壽路(台1線)轉至成功路三段通行，請用路人配合交管人員導引及留意改道標誌。

