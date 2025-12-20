配合捷運綠線潛盾機施工 桃園介壽路、保羅路交通調整措施一次看

桃園區介壽路113巷至保羅街路段將自12月26日夜間起調整交通維持措施。圖：捷工局提供

因應桃園捷運綠線地下潛盾機施工需求，桃園區介壽路113巷至保羅街路段將自12月26日夜間起調整交通維持措施，施工期間道路車道縮減並變更行車動線，桃園市捷運工程局也提醒用路人留意交通變化，以確保行車安全。

捷運工程局說明，為桃園捷運綠線地下潛盾機作業所需，預計於12月26日夜間起進行介壽路113巷至保羅街間，道路線形及施工圍籬等交通維持措施調整，施工區域雙向道路由二車道縮減為一車道，提醒民眾行經該路段注意交通動線的改變並遵循相關標誌、標線降低車速小心駕駛。

廣告 廣告

捷運工程局表示，施工期間造成民眾不便之處，感謝市民朋友體諒配合，施工團隊將秉持最短施工期程為目標，盡早完成工程施作。最新的交維資訊，請上桃園市捷運工程局官方網站查詢。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

北捷擲煙霧彈案釀9人傷亡 警政署啟動4防處作為

桃園慈護宮12/26再現傳統藝術風華！明華園黃字戲劇團精采好戲免費看