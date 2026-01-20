配合政府「說真話」就減刑32年！哥倫比亞大毒梟變和平大使 司法公正度遭質疑

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

哥倫比亞前準軍事組織首腦薩爾瓦托雷．曼庫索（Salvatore Mancuso），過去涉及多起謀殺、強迫失蹤等重罪，原本被判處40年徒刑，但法院近日裁定，若其願意配合政府「說出真相」、協助釐清歷史責任，刑期可大幅減為8年，引發外界對司法公正的質疑。

哥倫比亞前準軍事組織首腦薩爾瓦托雷．曼庫索（Salvatore Mancuso）因涉及多起謀殺、強迫失蹤等重罪，被判處40年徒刑。（圖／美聯社）

現年61歲的曼庫索，曾是惡名昭彰的準軍事組織哥倫比亞聯合自衛軍（Autodefensas Unidas de Colombia，AUC）指揮官之一。該組織於1990年代末成立，最初宣稱保護地主免於左派游擊隊攻擊，實際上卻涉及大規模屠殺、毒品販運與人權侵害，造成數百名平民喪生。

曼庫索因販毒罪名曾在美國服刑多年，直到2024年才被遣返回國。返國後，他獲得哥倫比亞左派總統古斯塔沃．裴卓（Gustavo Petro）任命為「和平推動者（peace facilitator）」，期望藉由其過往影響力，協助政府與仍活躍的武裝團體進行談判，推動和平進程。

對此，法院說明，減刑並非無條件，前提是曼庫索須實際參與「真相揭露與受害者賠償機制」，協助釐清武裝衝突期間的責任歸屬。然而，此舉仍引發輿論反彈，質疑是否形成「以減刑換真相」的交易，恐動搖司法正義與受害者權益。

