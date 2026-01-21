配合教育部「大班一師」新制 宜蘭幼兒園師幾全年無休

宜蘭鄉鎮市立幼兒園原本都只有教保員，但為配合教育部「大班一師」的政策，去年開始在縣政府協助下共招聘36名教師，但這些教師沒有特休假，還被部分鄉鎮市公所要求寒暑假需到校，引發爭議。近期教育部回函，認為這些教師準用《教師法》，寒暑假得不必到校。

宜蘭縣政府教育處特殊及幼兒教育科長廖文菁回應，「後續會函轉備各公所，讓他們依著中央的函示來辦理。」

縣政府表示，教育部的回函結果會發函給各公所，要求今年寒假開始就依照中央的函示辦理，並和教師做好溝通。但部分鄉鎮長認為，《教師法》規定教師寒暑假得不必到園不具強制力，還是會依原來的方式來做。

廣告 廣告

三星鄉長李志鏞說明，「暑假是農忙的時間，你農忙的時間如果沒有幫他照顧，大概年輕人出去上班，然後長輩在農田裡忙，小朋友可能就沒有人照顧。」

部分鄉鎮表示，因為寒暑假期間大多是農忙期，許多家長有托育需求，幼兒園要開班就需要老師上課；宜蘭縣教師職業工會則認為，縣政府應該依照教育部的函示，針對部分不願配合的園所做出更明確的指導。

宜蘭縣教師職業工會理事長蕭家怡認為，「畢竟是全台灣都是按照這樣子，就是學習辦法在執行，沒道理就是只有一小部分的園所他沒有這樣執行，縣政府又不去指導他。」

教育處表示，現行國中小幼兒園也有教師寒暑假到校上課的情形，但都會給予代理代課費用，鄉鎮公所如有同樣要求也應比照；至於代理代課費用的財源，教育部已經允諾會給予補助，盼藉此兼顧家長需求以及教師權益。