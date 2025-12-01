配合新化農畜聯合開放日 新化地政所宣導國土計畫與檔案應用





新化地政事務所為強化在地服務，特配合臺南年度重要農業盛事「2025農畜聯合開放日暨第29屆種苗節」於現場設置攤位，除宣導土地應合理使用，以確保農地的永續經營與合理發展外，並推廣地政檔案應用服務，且於現場受理地政防詐三寶-地政異動即時通之申請。

新化轄區內有大量的農牧用地，隨著國土計畫法即將全面上路，土地將依據功能劃設為不同分區。而「農業發展地區」強調農地農用，劃設目的與限制是針對農業生產環境的保護，地政事務所藉由面對面的諮詢與互動，協助農民與民眾理解農地合法使用，並強調合法申請使用許可的重要性，避免未來因不符國土功能分區規定而衍生的違規裁罰問題，確保農民權益。

為響應國家檔案管理局每年11月訂定「檔案月」，新化地政事務分別於11月8日善化胡麻節、11月29日種苗節下鄉宣導，同時於該所二、三樓辦公空間設置地政特展區，展出從荷西時期至今歷年土地所有權狀的演化史、「臺南古地名大集合」及「不動產交易放大鏡」等，呈現地政檔案的時代脈動與文化意涵。為提升宣導效果，民眾至該所觀展拍照打卡，即可兌換精美小禮物，展期至12月底。

新化地政主任陳聖智表示，國土計畫法雖修正將國土功能分區圖公告實施日期得延長最多6年，然而並不排除提早實施。因此土地使用尚須依照現行法令規定，若符合變更或更正編定條件之非都市土地，仍應儘速申辦；地政檔案承載著土地變遷與地方發展的軌跡，是推動公共政策與守護人民財產的重要基石。地政機關透過多場次串聯宣導，不僅讓民眾更加了解檔案應用的程序與價值，也鼓勵大家主動利用檔案資源，從中看見地方歷史的延續與地政服務的用心。

