配合春節期間穩物價 中油2月桶裝瓦斯價格不調整

（中央社記者蘇思云台北1日電）台灣中油公司今天宣布，為配合政府春節期間穩定物價政策，自2日凌晨零時起，2月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

台灣中油說明，依液化石油氣價格每月檢討調整機制調價原則，今年2月份液化石油氣每公斤應調漲新台幣1.2元，不過，為配合政府春節期間穩定物價政策，價格不調整，由中油暫行吸收，並將持續掌握國際油氣市場動態、滾動檢討。另經核算，2021年至2025年液化石油氣產品累計吸收金額達559億元。（編輯：蘇志宗）1150201