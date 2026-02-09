



為配合中央銀行新鈔兌換政策，並滿足民眾春節期間走春、發紅包的用鈔需求，桃園郵局2/9～2/13於轄內桃園成功路郵局、八德大湳郵局、中壢郵局、新屋郵局、龍潭郵局及楊梅郵局等六處據點同步辦理新鈔兌換服務。

桃園郵局局長吳進益表示，為讓更多民眾都能順利換到新鈔，各類面額兌換數量將依中央銀行規定辦理，100元券每人每次限兌 100張（新臺幣1萬元）。500元券以 20張（新臺幣1萬元） 為一兌換單位，如有額外需求，可再增加一單位。其餘面額則視實際庫存情形酌量供應。



配合春節走春發紅包需求，桃園6處郵局2/9～13推出兌換新鈔服務。





桃園郵局表示，春節是家人團聚、彼此祝福的重要時刻，一張張嶄新的鈔票，承載的不只是金額，更是滿滿的心意與祝福。歡迎民眾善加利用郵局的新鈔兌換服務，提前規劃、從容準備，讓新的一年從「新鈔在手、好運在心」開始，桃園郵局也將持續以最用心的服務，陪伴大家迎接幸福好年。

