配合最低工資調整 「減班休息」勞工再充電訓練津貼也加碼

[Newtalk新聞] 為因應美國對等關稅政策及國際經貿情勢變化，協助實施減班休息的勞工在工時調整期間穩定生活、持續精進專業技能，勞動部持續推動「減班休息勞工再充電計畫」（以下簡稱再充電計畫）。配合115年度最低工資調整為每月2萬9,500元、每小時196元，勞動部同步調整再充電計畫訓練津貼相關規定，以更貼近減班休息所致之實際薪資減損情形。

勞動部說明，再充電計畫的訓練津貼，是在勞工減班休息前後的薪資差額範圍內，以實際參訓時數及每小時最低工資計算。隨著最低工資調整，相關津貼金額也依法重新核算。針對減班前後確有薪資減損的勞工，參加勞動部核定的訓練課程，每月最高可申請訓練津貼1萬6,300元，協助減輕減班期間的經濟壓力。凡減班前勞工保險月投保薪資介於2萬9,500元至3萬1,800元的全時勞工，仍可依實際參加訓練課程時數申請訓練津貼，每月最高補助2,940元。

另為進一步保障減班休息勞工權益，勞動部自114年12月2日起修正減班休息通報機制，勞雇雙方經協商實施減班休息時，除可由雇主辦理通報外，勞工本人也可自行檢具減班休息協議書，或透過申請勞資爭議調解，經地方勞工行政主管機關確認有減班休息事實後，即可列入通報案件，並向勞動力發展署各分署申請參加再充電計畫，確保勞工不因通報程序或雇主未通報而影響自身權益。

