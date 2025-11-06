配合未來商業發展 羅東轉運站東側公園用地將建地下停車場

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東轉運站配合未來商場規劃以及都市計畫發展，目前停車空間勢必不足；宜蘭縣政府決定在轉運站東側公園用地興建地下停車場，明、後兩年共編列1300萬預算辦理委託規劃設計，預計興建地下2層停車場，可提供130席汽車、700席機車停車空間，總經費概估4.6億元。

羅東轉運站於113年9月6日啟用，原規劃興建7層樓建築，1至2樓作轉運站使用，3至7樓則是商場，但目前僅興建1、2樓；縣府表示，轉運站目前有地下2層停車場，提供機車1485席、汽車438席停車位，但現況機車使用率高，尖峰時段更有停車空間滿場情形，已不敷使用。

縣府認為，除了羅東轉運站停車需求，未來增建3到7樓商場，商業發展有賴提供充足的停車空間，以吸引商業模式進駐，此外，轉運站周邊將辦理都市計畫，將規劃產業專用區，這也是類商業使用，因此該區有積極規劃增加停車區供給的必要，希望提高投資意願以利發展。

縣府目前正在辦理「變更羅東都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案」，預計將東側既有公園用地變更為產專區、綠地及公園用地，內政部已於114年8月12日審議通過，將辦理再次公展，等公展完成後辦理市地重劃及用地取得事宜。

縣府為加速推動停車場建設，將在羅東轉運站東側公園用地約4100平方公尺，規劃興建地下兩層的停車場，配合都市計畫變更與市地重劃時程同步進行，縣府已在115年編列650萬元、116年編列650萬元，辦理羅東轉運站東側公園用地委託規劃設計案，預計設置地下2層停車場，希望提供轉運站周邊商圈發展所需的停車空間。

