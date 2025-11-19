配合桃捷綠線管線遷移 大園坑菓路11/22停水11h

大園區坑菓路11/22將停水11h。圖：AI生成

為配合桃園市政府捷運綠線工程，台灣自來水公司第二區管理處辦理「大園區坑菓路(幸福路至崁下橋)配合管線遷移工程」，預計於11月22日9時起至11月22日20時止，共計11小時，進行施工停水，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響範圍如下，預計影響戶數約3千戶。

經發局說明，停水區域包括蘆竹區的坑口里、山腳里、海湖里、濱海里;大園區的菓林里、竹圍里;新北市林口區的林口火力發電廠。停水時間自11月22日9時起至11月22日20小時止，共11小時。

經發局提醒，請民眾優先於停水前六小時完成儲存水，並請節水，同時避免於停水前開始大量儲存水，造成管道末端用戶無水可儲存。並提醒民眾於停水期間關閉水機電源，通風轉久造成馬達破壞。恢復供水後，如仍無(缺)水時，請通知自來水公司立即處理。如有供水問題，可致電自來水公司24小時免繳服務專線1910，或可向當地裡長洽諮詢。有關停水資訊請上自來水公司網站查詢。

