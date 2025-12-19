配合桃竹苗大矽谷計畫 鍾東錦曝：北部頂大將到苗栗設學院 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／苗栗報導

苗栗縣政府為配合桃竹苗大矽谷計畫，向國科會爭取設立苗科實驗中學，但遲無下文。苗栗縣長鍾東錦今（19）日透露，將與北部頂大合作推實驗教育，利用鄰近高鐵站的新港高中預定地設工學院及附屬高中，預計下週簽合作備忘錄。

鍾東錦表示，由於縣府努力爭取的科學園區實驗高中，難度很高，所以改採實驗教育的策略，且經拜會教育部長及相關幹部後，獲得中央大力支持，提供6000萬進行整體規畫；相對也提醒，不要重蹈部分縣市取得用地後，卻遲遲未設立大學的前車之鑑。

鍾東錦說明，教育部已同意一所頂尖國立大學到苗栗設立學院，同時設有附屬實驗中學，預定22日下午簽訂合作備忘錄，設校籌備委員會也有初步架構，藉此引進頂大教育資源，嘉惠縣內學子，也為企業培育人才。預計將利用新港高中預定地興建校舍，可望從117學年度起招生，學子不必再舟車勞頓遠赴外縣市就學。

鍾東錦補充，設校經費除由縣款支應，積極商請苗栗縣傑出企業家、瓷林公司創辦人林光清擔任設校籌備委員會主委協助募款，希望民間、政府一起打造一所好的學院、好的實驗高中，讓苗栗學生不必舟車勞頓到新竹、台北就讀高中。後續不論用地或學院新建工程，縣府都會全力以赴，也期待企業與地方各界挹注經費和資源，不分政黨團結一致，攜手為苗栗教育大業升級。

苗栗縣府說明，該大學將於苗栗校區進行跨領域延伸教育、重點科技產業人才培育基地、產學共創基地、向下延伸教育（幼兒園、國民小學、國民中學至高級中學）等研究教學及產學合作。

照片來源：苗栗縣政府提供

