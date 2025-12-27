配合楠梓園區電力工程 台電拼農曆春節前完成道路段工項

台電公司為配合國家重大經濟發展政策，因應楠梓產業園區開發之電力需求，並強化高雄地區整體供電穩定性，於一一四年五月起進行「高雄~雄積三、四（高雄~高煉）線路土建統包工程」，目前正加緊趕工，力拼中華路及翠華路之道路施工作業於農曆春節完成。

台電公司今(廿七)日說明，電力工程施工範圍涵蓋三民區、鼓山區及左營區等區域，施工期間部分路段採分車道封閉方式進行施工，台電公司已責成監造單位及施工廠商，現場除落實交維計畫之相關設施外，並於各施工路口之車行指示及施工預告，同時增派義交加強動態指揮疏導，另於警廣等電台進行施工訊息宣導，透過各媒體管道即時宣導，提醒民眾提早規劃路線。

該工程施工路段位於中華路及翠華路，於十全路以南及大中路以北之路口設置替代道路指引之標示牌面，分流上下班之車流，另於高雄物產館旁瓶頸路段易壅塞，亦請用路人可提前改道，以減少對於用路人之衝擊。

台電公司將持續與高市府相關單位密切合作，檢討並優化現有交通維持措施，減少施工噪音，並嚴格督促施工團隊在確保工程品質與安全之前提下，儘速完成該項電力基礎建設，確保高雄地區電力供應穩定無虞。

台電公司強調，該電力基礎建設對高雄地區的長期供電穩定至關重要，感謝民眾於施工期間的體諒與配合，共同支持城市經濟發展與能源韌性提升。