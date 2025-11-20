配合澳洲新法！Meta將移除未滿16歲帳號 臉書、IG、Threads都受影響

科技巨擘Meta今（20）日宣布，為配合澳洲政府即將實施的青少年社群媒體禁令，將於12月4日開始移除未滿16歲親少年的帳號。（翻攝自pexels）

科技巨擘Meta今（20）日宣布，為配合澳洲政府即將實施的青少年社群媒體禁令，將於12月4日開始，陸續停止澳洲16歲以下使用者註冊新帳號及現有帳號存取權，計畫於12月10日前全面移除所有已知未滿16歲帳號存取權。

Messenger不受影響

Meta在聲明中表示：「自今天起，將通知已知年齡介於13至15歲的澳洲用戶，他們將無法再使用Instagram、Threads和Facebook。」值得注意的是，Meta已為Messenger開發一種新方式，讓16歲以下用戶即使沒有Facebook帳號，也能繼續使用Messenger服務。

12月4日開始 預計12月10日前全面移除

Meta指出，將從12月4日起開始阻止未滿16歲新帳號註冊，對現有帳號也將逐步限制存取權限，所有已知的未滿16歲用戶應於12月10日之前全面移除存取權。

用戶滿16歲帳號將「原封不動」恢復使用

受影響用戶將收到手機簡訊、應用程式內訊息或電子郵件通知，用戶可在帳號被撤除前下載並儲存貼文、訊息與短影音（Reels）等內容；當用戶年滿16歲後，帳號即可恢復，內容也會保持「所有內容將完全保持您離開時的狀態」。

被誤判未滿16歲怎麼辦？

Meta會向所有「被判定」未滿16歲的帳號發送通知，若用戶被誤判未滿16歲，可透過影片自拍或提供政府核發身分證明文件，利用第三方驗證技術Yoti進行確認。

