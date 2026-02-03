配合物價指數調整 明年每人免稅額調至10.1萬 單身租屋族免稅門檻64.4萬元

財政部大樓外觀。李政龍攝



財政部持續推動所得稅制優化，為回應高齡化與少子化趨勢，108年度增訂長期照顧特別扣除額，並自114年度起調至18萬元。另因應物價上漲，明（116）年5月申報115年度綜合所得稅時，免稅額將調高至10.1萬元，70歲以上者提高至15.15萬元；標準扣除額提高至13.6萬元，薪資所得及身心障礙特別扣除額提高至22.7萬元。

此外，為落實住宅政策與鼓勵生育，自113年度起擴大幼兒學前特別扣除額適用範圍、提高扣除金額，並將房屋租金支出由列舉扣除改列為特別扣除額，同步調高扣除上限，使更多租屋家庭實際受惠。

財政部以不同家庭型態試算，115年度起，租屋自住的單身上班族年薪64.4萬元、雙薪租屋家庭年薪110.8萬元、四口之家（租屋並扶養2名6歲以下子女）年薪168.5萬元，以及三代同堂家庭年薪224.35萬元，均可免繳所得稅，免稅門檻較106年度分別提高33.8萬元至114.55萬元不等。

