配合第三航廈串接工程！桃機「航廈電車」7／1起停運

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（圖／翻攝自Facebook／桃園國際機場 Taoyuan International Airport）

桃園機場公司今（12日）稍早宣布，配合第三航廈串接工程，自7月1日起將停止營運連接第一、第二航廈的「航廈電車」（Skytrain），提醒近期有出國計畫的旅客提早留意交通動線調整，以免影響行程安排。

桃園機場公司今在臉書粉專發文指出，為配合第三航廈串接工程施工需求，原本往返第一航廈與第二航廈之間的航廈電車將於7月1日起停止服務。未來旅客若需在兩座航廈間移動，須改搭桃園捷運，或利用24小時巡迴巴士往返。

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桃機公司表示，航廈電車自2003年1月正式啟用以來，已陪伴旅客走過23個年頭，長期肩負串聯第一、第二航廈的重要任務，也承載許多旅客往返機場的共同記憶。如今隨著第三航廈工程進入新階段，這項服務即將畫下句點。

「在此處寫下終章，是為了開啟更美好的篇章。」機場方面同時也提醒準備出國的民眾，出發前務必先確認最新交通動線與接駁方式，預留充足時間前往搭機，以確保行程順利。

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