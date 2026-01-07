配合第三航廈南廊廳施工 桃機航站南路1/7晚22時起改道施工6小時

桃園機場第三航廈南廊廳施工期間航站南路動線調整。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園機場配合第三航廈南廊廳施工調整航站南路進入機場的動線，預計1月7日22時起至1月8日4時，利用營運離峰時段進行航站南路路線型調整，施工約6小時，旨在將對旅客及用路人的影響降至最低。施工完成後，航站南路將恢復全新直線通行的路型，由國道2號進入機場的車輛可享有更筆直、寬敞的三線道，提升行車視野與安全性。

此次調整期間，將暫時封閉航站南路往第二航廈3樓出發層及P4停車場地下層的車道，以及華航園區航站南路出入口。請駕駛人依循現場導引指標及交通維持人員引導，改行駛第二航廈1樓車道，進入P4停車場繞行後，再前往第二航廈3樓出發層，或經停車場內道路抵達P4停車場地下層；華航園區車輛則請改利用航站北路出入口進出。

桃機公司呼籲，施工交通管制期間，所有用路人務必依照速限、標誌行駛，配合交維人員指揮，小心慢行。也感謝所有用路人與旅客的體諒與配合，共同確保施工順利進行與機場營運安全。(圖/桃機提供)