配合第三航廈工程 桃機航廈電車7月停止營運

生活中心／駱瑩倫報導不少洗髮精、沐浴乳或乳液的按壓式瓶罐，出廠時會附上一個C字型塑膠防漏卡扣，但多數人拆開使用後，往往隨手丟棄。不過近日有網友好奇詢問，這個看似不起眼的小零件是否還有再利用的可能，意外引發討論，吸引不少內行人分享各種生活妙用，從旅行防漏、居家固定到收納整理都能派上用場，被網友笑稱根本是「隱藏版生活神器」。

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