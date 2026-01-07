配合管線遷移作業 桃園1/12起封閉部分南崁溪自行車道

桃園市政府辦理「桃園市桃園區成功二橋新建工程暨成功路五叉路口改善工程」，為配合工程施作進行既有台電、中華電信等管線遷移作業，自115年1月12日上午8時起至1月18日24時止，將暫時封閉部分南崁溪自行車道，進行成功路三段至成功路三段40巷路段之封閉及改道管制，施工期間請用路人依現場交通指示配合改道通行。

新工處表示，此次施工是配合工程既有管線遷移作業，將自1月12日上午8時起辦理周邊交通改道管制，並於重要路口及路段設置改道公告，預計於1月18日24時恢復原路段通行。改道公告設置位置包含，台1線接長壽路542巷引道路口、長壽路542巷與南崁溪自行車道路口、南崁溪自行車道往虎頭山假日花市路口、南崁溪自行車道接水管橋路口、桃林鐵路自行車及步道入口、成功路三段與南崁溪自行車道路口。

新工處也提到，施工期間需由桃園區長壽路轉至成功路三段通行，請用路人配合交管人員導引及留意改道標誌，施工管制期間造成不便，敬請見諒。

