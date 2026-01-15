配合臺南捷運藍線 啟動永康仁德立體停車場都市計畫變更

▲仁德停4立體停車場模擬示意圖。

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南捷運第一期藍線綜合規劃已獲中央核定，市府團隊力拼 115年底實質動工。為因應捷運時代來臨，市府同步啟動沿線交通配套，擇定永康與仁德區3處黃金地段停車場用地，以BOT方式引入民間開發投資，藉由引進民間投資動能，翻轉地區生活機能。市府都發局配合捷運藍線啟動都市計畫變更程序，自114年12月4日起辦理公開展覽作業。

▲永康停6立體停車場模擬示意圖。

近年來本市產業與都市發展迅速，都市計畫區與市地重劃、區段徵收區的開發明顯帶來人口、住宅與產業蓬勃商機，市府自民國106年起配合行政院前瞻基礎建設計畫進行多處立體停車場闢建工程以因應地區日漸增加之停車需求。本次3處停車場採促進民間參與公共建設方式(BOT方式)進行招商開發，藉由政府、民間機構之協力合作，解決當地停車議題，並透過都市計畫變更土地使用分區管制增加附屬事業使用比例，以提升投資意願。

廣告 廣告

▲永康停9立體停車場模擬示意圖

市府都發局表示，本案已於114年12月4日起辦理公開展覽，並於114年12月22日假永康區及仁德區公所舉辦公開展覽說明會，公開展覽內容包含「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫（調整創意設計園區計畫開發）（土地使用分區管制要點）（配合「停9」停車場用地開發）細部計畫案」、「變更永康六甲頂都市計畫（土地使用分區管制要點） (配合「停六」停車場用地開發)細部計畫案」及「變更仁德都市計畫（商二地區）（配合「停4」停車場用地開發）細部計畫案」等3案，相關計畫書內容民眾可至市府或永康、仁德區公所閱覽，或至市府都市發展局網站https://udweb.tainan.gov.tw/）公告事項中查詢。(照片都發局提供)