配合西拉雅風景區廿歲特色冰淇淋大優惠

南化遊客中心加了花粉的冰淇淋有獨特好味道。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／南化報導

南化遊客中心將配合西拉雅國家風景區十一月滿廿歲，自十一月一日起至十二月底舉辦在地冰淇淋大優惠，一球只要廿元，給大家一個涼涼的深秋時節，同時也慶賀西拉雅廿歲。中心主任林志漢表示，遊客中心有五彩繽紛的冰淇淋，口味很在地，又有很優質的蜂蜜產品，歡迎大家一起來過一個甜甜蜜蜜的廿歲。

西拉雅國家風景區即將滿廿歲，管理處正籌備著如何慶賀廿歲，初步研擬在官田遊客中心舉辦西拉雅大事記展，呈現廿年來西拉雅的大事，包括一百年時修建好八田與一紀念園區並舉辦開園，一百零五年榮獲第八屆政府服務品質獎，同年南化遊客中心開幕。一百零六年中埔遊客中心開幕。一百零七年玉井芒果冰獲金氏世界紀錄，一百零九年官田遊客中心開幕，自此風管處由白河遷移至官田。

廣告 廣告

西拉雅風景區二十歲，南化遊客中心盛裝以待。（記者張淑娟攝）

此外，一百一十一年官田行政中心暨遊客中心獲得建築園冶獎，一百一十二年西拉雅森活節舉辦首屆熱氣球光雕、官田行政中心暨遊客中心獲得國家卓越建設獎，一百一十三年仙境西拉雅「TOUCH SIRAYA,TOUCHING TAIWAN」影片，榮獲坎城世界影展最佳旅遊影片、AWPA國際攝錄卓越獎，今年則將慶賀西拉雅二十週年。

率先響應除籌備著各大事記的相關展出外，南化遊客中心已決定於十一月一日起至年底止，訪到遊客中心可享受一球廿元的水果冰淇淋，口味相當多元，有桂圓有蜂蜜，多是在地水果所製，香氣濃郁口感十足，讓大家一球不過癮三球剛剛好，優惠期間正好可以以一球的價格享受到三球的好滋味。