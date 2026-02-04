即時中心／高睿鴻報導

國家認同一直是台灣政壇爭辯不休的議題，但近年來，國民黨的主權論述持續受外界質疑；近日該黨再掀爭議，在未獲民意直接授權的情況下，竟組團訪問中共、甚至合辦「國共兩黨智庫論壇」，引發譁然。這場「國共論壇」究竟談了什麼，外界或許難以得知全貌，但「巧合」的是，中方似乎馬上「紅利返還」；中國文旅部今（4）日單方面宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

中國「文化和旅遊部」於網站上稱，為進一步促進兩岸人員往來正常化、以及各領域交流常態化、回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸方面將於近期，恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

中國文旅部還稱，相關的各項工作，目前都正在積極籌備中；盼兩岸旅遊業界加強溝通對接，為中國居民赴金門、馬祖旅遊，提供優質服務和產品。至於該國媒體《新華網》也報稱，國共兩黨智庫論壇談及的「正常化」條件，其中就包括「盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化」。

上述報導指出，雙方的共識為，允許兩岸航空、船運公司，分別根據兩岸空運、海運相關安排及市場需求，自主調整航線網路、航路班次，以便於為兩岸民眾提供更高效、便捷的海空運輸服務。

雖然國民黨與中共，試圖利用「國共論壇」創造「為台灣謀福利」的聲勢，但民進黨發言人吳崢不以為然；他怒批，整場論壇雖名為「兩岸交流合作前瞻」，實際上，卻充斥各種「兩岸中國人」與「疑美論」的認知宣傳。他更認為，藍營早已淪為中共的「謠言留聲機」、協助散播威脅，實在對不起台灣。

原文出處：快新聞／配合認知戰？國共論壇剛結束 中方開放上海居民遊金馬

