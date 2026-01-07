配合農曆春節連假 1月營業稅申報展延到2/23
財政部今（7）日表示，配合農曆春節連續假期，按月申報營業稅的營業人，在申報今年1月銷售額、應納或溢付營業稅額的期限展延至2月23日。
按月申報營業稅的營業人，依營業稅法規定申報今年1月銷售額、應納或溢付營業稅額的截止日為2月15日；但今年2月14日至22日適逢農曆春節連續假期，依行政程序法規定，申報期限應展延至2月23日。但考量本次農曆春節期間較長，營業稅網際網路申報繳稅系統受理申報截止日配合順延至今年2月25日24時。
不過，為方便營業人申報，該系統於新春期間仍照常提供服務，營業人可上傳申報資料，也可線上繳納營業稅款，歡迎多加利用。
財政部提醒，營業人如未於今年2月23日前申報並繳納營業稅額者，將視為逾期申報及繳納案件，依營業稅法及稅捐稽徵法規定，自2月26日起將按應納稅額加徵滯報金或怠報金，並自2月27日起按滯納稅額加徵滯納金或利息，提醒營業人注意於申報時限內完成申報繳納事宜。
