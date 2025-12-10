配合鳳展專案 空軍：F-16防撞地系統117年完成加裝

（中央社記者吳書緯台北10日電）空軍1名F-16V（Block20）飛官日前執行例行訓練時，發生短暫G力昏迷現象。空軍今天表示，F-16V自動防撞地系統按計畫配合鳳展專案民國117年完成的期程內，完成全機隊的安裝。

國防部上午召開例行記者會，媒體關切台東志航空軍基地F-16戰機日前執行例行訓練時，發生飛行員短暫G力昏迷現象，立即停止課目操作，由長機隨伴返場平安降落，並詢問F-16V（Block20）的自動防撞地系統何時會完成裝設。

空軍司令部督察長江義誠少將表示，該名飛行員之前的飛行情況均正常，這是首次發生空中G力昏迷現象，並非如媒體報導先前曾發生G力昏迷現象。

江義誠於記者會後進一步補充，該名飛行員去年也完成離心機的訓練，也都正常，目前該名飛行員暫停飛行訓練，將安排航空生理檢查，檢查後將會進行高G耐力訓練（離心機）與鑑定，都合於標準且安全無虞後，將會恢復訓練任務，回到飛行線上。

江義誠說明，空軍於109年將自動防撞地系統（Auto GCAS）納入F-16戰機升級計畫內執行的工項，由於空軍的飛控軟體和飛控電腦和美軍的構型不同，所以後續要針對飛控電腦、軟體做整合與提升，目前都是按計畫進行，將在鳳展專案117年完成的期程內，按計畫完成全機隊的性能提升與安裝，對美新購66架F-16V（block70）戰機都是具有防撞地系統。

江義誠說明，F-16V（Block20）戰機準備使用混合式的飛控電腦，所以飛控電腦的構型都要改變，因為以前是類比式的，現在屬於數位飛控式，所以整個飛控軟體都要提升、整合，美軍去年已經完成驗證系統整合。（編輯：蘇志宗）1141210