配合《地方制度法》修正 南市民政局長姜淋煌任副市長、都發局長林榮川任副秘書長





因應《地方制度法》第55條修正直轄市副市長及副秘書長得各增置至3人，臺南市政府配合修法精神，從市政整體發展與組織運作實務出發，審慎進行人事調整與布局，新增副市長職由民政局長姜淋煌出任。副秘書長則由臺南市政府都市發展局局長林榮川出任。

黃偉哲市長強調，隨著城市規模擴大及市政議題日益複雜，市府團隊必須持續調整治理架構，以回應市民期待與時代挑戰。未來，姜副市長與林副秘書長將分別在市政統籌、跨局處協調及重大政策推動上扮演關鍵角色，並代理民政局、都市發展局局長職務，與市府團隊攜手合作，持續深化市政治理基礎。

黃偉哲指出，姜副市長長期投入地方行政體系，歷練完整，對地方制度、基層治理與民主運作具深刻理解。其歷任臺南縣選舉委員會室主任，以及縣市合併後之臺南市選舉委員會室主任，期間負責多項重大選務與行政協調工作，累積豐富實務經驗，對法制程序、行政中立及跨機關合作皆相當嫻熟，其後擔任臺南市政府民政局局長，持續深耕地方自治、宗教禮俗、戶政服務及選務相關業務，推動多項貼近民意之政策措施，展現穩健務實、細膩周延的行政風格，深獲各界肯定。

另林副秘書長具備橫跨都市規劃、公共建設、水利工程與產業發展等多元專業背景，行政歷練完整且層級豐富，其早年於雲林縣政府服務，歷任水利處處長及參議，對地方建設與基礎工程推動具扎實經驗；其後轉任臺中市政府，歷任都市發展局副局長、建設局副局長及參事，長期參與重大公共建設、都市更新及空間治理相關業務，對跨局處整合與大型計畫推動具高度掌握。

返任臺南市政府後，先後擔任經濟發展局局長及都市發展局局長，熟稔產業政策、都市計畫及土地開發等核心市政議題，並能在不同政策領域間進行有效串聯。黃市長表示，副秘書長一職肩負市政運作樞紐角色，須具備高度協調能力與全局視野，林副秘書長長年累積之跨域行政經驗，將有助於市府團隊在政策整合、進度控管及溝通協調上更加順暢。

