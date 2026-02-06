配合2028年接軌IFRS 18 金管會將修編製準則

（中央社記者呂晏慈台北6日電）金管會今天表示，台灣將在117會計年度接軌國際財務報導準則第18號「財務報表中之表達與揭露」（IFRS 18），也參考外界建議將財報申報改採無紙化，近期將發布修正相關編製準則，使財務報告的表達及揭露更透明及具比較性。

金管會日前預告修正「證券發行人財務報告編製準則」部分條文，考量已預告期滿，今天透過新聞稿宣布，將於近期發布修正4項重點。

金管會表示，一是損益表收益與費損分類方式調整，明定綜合損益表的收益及費損應依照營業、投資、籌資、所得稅或停業單位等種類分別列報，企業也必須判斷自身主要經營活動範圍，例如以提供融資為主的金融機構，其借款產生的利息收入應分類於營業種類，與一般企業須將利息收入分類於投資種類不同。

金管會說明，二是增加「營業費用」分類方式的彈性，相較現行編製準則規定企業應採銷售、管理、研發等「功能別」方式分類營業費用，修正後企業也可以選擇採「性質別」，例如依照員工福利、折舊、攤銷、減損等性質分類，或選擇功能別、性質別兩者並用。

金管會表示，三是資產負債表及現金流量表小幅修正，明定企業應於資產負債表單獨列報商譽，此外，因應損益表分類改變，同步修正現金流量表格式。

金管會說明，四是新增應於附註揭露減損損失、存貨沖減等性質別費用資訊，並應揭露管理階層自訂的績效衡量指標（MPM）相關資訊，舉例來說，如果公司在法說會公開文件使用「調整後營業利益」、「稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）」等指標，需於財報附註中清楚說明其計算方式與調整項目，以避免投資人誤解。

另為推動財報申報無紙化，金管會補充，現行以紙本方式申報與抄送的財務報告及相關附件，自公告申報115年第1季財務報告起，將全面改為以電子檔案上傳至金管會指定的資訊申報網站，無須再申報紙本財報。（編輯：林淑媛）1150206