配對越滑越心累？交友軟體挽回流失用戶 逐步邁向「AI媒人」時代

過去交友軟體的操作模式大多是「滑動、配對、聊天、約會」，但如今交友軟體企圖透過AI介入，替使用者找到「靈魂伴侶」。根據《商業內幕》（Business Insider）報導，交友軟體如Tinder、Grindr等，正積極在人工智慧領域投入數千萬美元，企圖在這場AI驅動的創新中，打敗彼此。

交友軟體正積極將投入AI新創領域，企圖在這場AI驅動的創新中，打敗彼此，獲得「約會優先權」。

報導指出，就技術而言，交友軟體的演算法本身就已透過人工智慧和機器學習，但如今生成式AI功能更上一層樓。根據Grindr執行長阿里森（George Arison）的說法，未來交友軟體將帶來「提高匹配度，減少滑動次數」的結果。

目前交友軟體面臨用戶流失的問題，推測是因為對匹配功能感到疲勞、厭倦，而且許多用戶不願意為高級功能付費。美國線上交友巨頭Match Group股價在過去5年下跌了超過75%。上個月，該公司公布的季度業績不如華爾街的獲利和營收預期。知名交友軟體Bumble的股價今年也下跌超過50%，付費用戶較去年同期下降18%。摩根士丹利分析師費瑟（Nathan Feather）表示「這些產品不如人們預期」。

創投公司FirstMark的共同創辦人海茨曼（Rick Heitzmann）認為，媒人是一種代理人，任何可以「代理化」的事物都非常適合AI。

目前Tinder企圖透過「化學反應」功能，利用用戶手機相簿和一系列問答，每日為用戶推送一批對象，以彼此價值觀為基礎，減少用戶滑動的動作，並協助用戶與他人產生共鳴與促進對話甚至約會。目前在Z世代用戶中獲得熱烈反應。

Grindr則新增了一個「為你推薦」頁面，透過AI推薦展示與用戶匹配的對象資料，並建立另一個名為「A-List」的匹配頁面，會針對和用戶聊天過的個人資料進行推薦。

