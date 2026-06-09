配息率竟高達134%好猛！螺絲廠營收報喜連三紅 越南新廠開始發酵
財經中心／余國棟報導
螺絲大廠世豐螺絲〈2065〉舉辦2026年股東常會，決議配發每股1.5元現金股利，其中盈餘分配0.8元、資本公積分配0.7元，並於115年5月8日發放，配息率高達134％，將公司營運回饋給全體股東共享。世豐2025年全年合併營收為20.72億元，年減10.76％，稅後淨利7,067萬元，每股稅後盈餘(EPS)為1.12元。世豐表示，2025年營運表現較前一年度下滑，主要受到全球總體經濟波動，使得終端客戶採購策略趨於保守影響，同時，越南新廠投產初期折舊及相關成本較高，加上國內無擔保可轉換公司債轉換普通股，使流通在外普通股股份數較去年同期增加等影響。
惟世豐仍持續深化歐洲、美國及其他區域市場接單布局，2025年美國、歐洲地區營收比重分別達54.34％、20.58％，並積極推進越南新廠生產效率改善、製程穩定度提升及人員培訓計畫，以強化集團於全球供應鏈彈性及拓展國際市場之競爭利基。
世豐亦同步公告2026年5月合併營收達1.82億元，年增18.56％，已連續三個月單月合併營收維持年增表現；累計2026年1至5月合併營收為9.13億元，較去年同期成長1.19％。世豐表示，近期營收動能回升，主要受惠歐洲、美國及亞洲市場客戶訂單需求維持穩健，加上越南新廠生產及出貨占比逐步提升，同步並積極推動越南新廠切入新客戶及新產品認證，加速拓展客戶基礎與產品應用多元化，為後續接單動能增添成長契機。
展望未來營運，世豐秉持強化全球營運布局與資源配置能力，提升跨區域生產調度、接單彈性與海外據點營運效率，以因應市場需求變化、客戶採購策略調整及供應鏈重組趨勢，此外，在產品布局方面，逐步提高高附加價值產品比重，並藉由德製生產設備投產，提升長尺寸螺絲製程效率與品質穩定度，配合已取得ETA認證產品推廣、代理商拓展、品牌經營及新產品開發，擴大高端市場應用，以期打造未來中長期營運正面效果挹注。
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