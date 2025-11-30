配息率衝破11％ 「這檔」高股息ETF最晚12／17買進
規模792.82億元、25.8萬投資人的大華優利高填息30（00918）公告最新一期配息評價結果，第4季每單位將配發0.565元，預計將在12月18日除息，以28日收盤價22.52元換算，單季配息率為2.5%、全年配息率高達11.03%。投資人若想參與本次除息，最晚要在12月17日買進，本次股利將在2026年1月13日發放。
近期市場關注AI市場陷入泡沫化，造成台股劇烈震盪。00918經理人郭修誠指出，AI相關供應鏈經歷近3年大漲後，市場對投資成效、獲利的檢視會更加嚴格。郭修誠強調，與2000年科技泡沫並不相同，當前AI需求實際存在且持續，美國科技巨頭的營運現況穩健，足以支撐資本支出持續擴張。
郭修誠表示，展望明後年，法人普遍預估，台股企業盈餘仍有雙位數成長，獲利趨勢維持下，台股仍極具投資吸引力。產業方面，2026年AI伺服器規格更迭將是亮點，建議關注伺服器、半導體、PCB、散熱模組等供應鏈核心，掌握長線成長機會。金融股方面，在匯率與關稅影響可控下，加之核心業務穩健成長，近期金控獲利表現多見上修，2026年有望維持穩健步調。
對應近期大盤震盪，郭修誠表示，由於息收型商品多較具抗震力，以長期投資角度來看，透過成長型與價值型的分散配置，有助投資人更有效率的達成財務目標。有鑑於今年市場震盪加劇，投資人不妨透過定期定額方式，買進長期含息報酬率績優、配息與填息效果較優的高股息ETF，維持投資紀律也降低擇時風險。
截至11月28日，0050已有196.6萬股東，市值即將突破1兆大關，穩坐台股ETF寶座。目前高股息三強878、0056（元大高股息），以及00919（群益台灣精選高息），分別坐擁169.6萬、152.2萬、128.1萬股東；公開數據顯示，今年含息報酬率，除0056保持10.1%的好表現外，其餘878僅4%、919為4.9%。
