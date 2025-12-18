配息績效雙贏！00981D受益人數飆逾四成 榮登主動債ETF人氣王

圖/unsplash

今年債市整體表現相對股市疲弱，不過，非投等債ETF憑藉高配息優勢依舊吸金，其中主動中信非投等債（00981D）表現尤為亮眼。統計12月以來，00981D規模與受益單位數同步成長逾7成，受益人數大增逾4成，一舉成為主動債ETF規模冠軍，顯示高配息且績效亮眼的非投等債ETF，已成為投資人資金配置的新焦點。

在高利率環境與美元走弱影響下，今年債市相對不受投資人青睞。根據CMoney資料顯示（截至11月27日），今年以來各類債券ETF中，唯有非投等債規模及受益人數持續成長，美債與投等債則多呈現下滑態勢，顯示市場資金偏好收益率更具吸引力的非投等債。

廣告 廣告

目前台灣掛牌的非投等債ETF共有7檔，其中主動中信非投等債（00981D）為台灣首檔主動式非投等債ETF，本月首次除息，年化配息率即衝上9%以上，拿下非投等債ETF「配息王」寶座；績效方面，CMoney 統計近兩個月（截至11月26日），00981D漲幅達5.35%，在非投等債ETF中名列前茅，展現出「息價雙收」的實力。

理財專家表示，今年不論股市或債市，主動式操作明顯成為市場主流。相較被動式ETF受限於指數規則，主動債ETF經理人可依市況靈活調整持債組合，掌握利率、信用利差與個別公司基本面變化。例如00981D布局的伊坎企業、希捷科技等優質公司債，殖利率達9%至10%，大幅推升整體配息水準。

此外，主動式操作亦有助於掌握「墮落天使」債的轉機行情。這類企業雖遭降評至非投資等級，但基本面未必惡化，債券價格常因情緒性賣壓出現超跌，後續一旦利多浮現，反彈力道可觀。例如華納兄弟遭降評後，受併購消息激勵，債券價格單日大漲17%，這類稍縱即逝的超額報酬，正是被動式ETF難以即時掌握的機會。

展望後市，法人指出，隨著美國聯準會12月再度降息一碼，為今年第三度降息。歷史經驗顯示，降息循環啟動，漲勢最為凌厲的，往往是兼具高息與價差潛力的非投等債。回顧2007年與2019年兩次降息週期，非投等債績效均完勝公債與投等債。也因此，具備靈活配置優勢的主動式非投等債ETF如00981D，可望成為投資人布局降息循環行情、追求「息價雙收」的熱門選項。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。