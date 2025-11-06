配息被笑左手換右手 還要被課補充保費 專家揭「不課稅ETF清單」





面對健保補充保費可能納入股息課徵的新制，令許多存股族心生不安，紛紛尋找合法減輕負擔的投資方式，對此財經專家「股魚」認為如果不想面對補充保費，就得從源頭避開配息，因此特別彙整出「全台股不配息ETF清單」給投資人參考。

股魚在臉書粉專發文表示，根據衛福部討論版本，未來個人每年領取股息若累計超過2萬元，可能需繳交健保補充保費，當沖降稅一延再延，卻要對存股族加稅，可能會讓存股族感到不公平，一旦新制上路後，持有高股息ETF的投資人恐將面臨更高的稅負壓力，如果不想面對補充保費，就得從源頭避開配息，而「不配息的ETF」就是選項之一。

有別於傳統高股息ETF，市場上部分指數型ETF採「不配息設計」，將收益自動再投入基金中，不進行現金分配，由於未實際發放股息，投資人自然不會被列入補充保費課徵對象，因此被視為「合法避風港」。

股魚指出，如果未來新制確定上路，投資人應該提前盤點投資組合，了解持有ETF的配息政策，依需求調整為不配息或海外ETF，以維持長期報酬並兼顧稅務效率，可以考慮將資金轉往不配息ETF，以避免補充保費負擔，因此他整理出台股不配息ETF清單（不含槓桿型產品），供存股族參考與配置調整。

（封面示意圖／Pixabay）

