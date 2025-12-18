配戴「1棟房子」！號稱全台最粗金項鍊 價逾1300萬

屏東縣 / 綜合報導

號稱全台最粗金項鍊，有多重？80兩重，相當於3公斤！屏東一名經營生煎包店和喜歡玩車的張老闆，大約一年前購入，近期送回銀樓清潔，意外引發網友討論，因為目前這條金鍊市值超過1300萬，等同把一棟房子掛在脖子上，雖然很吸睛，但張老闆說，戴出去一小時就會想吐。

號稱全台最粗的金項鍊，火烤做清潔，這一條重達80兩，是一般金項鍊的數十倍大，記者VS.民眾說：「有，很特別對，(看過那麼粗的金項鍊嗎)，沒有看過，第一次看到，香港古惑仔都戴小小條的，可以試試看，就感受那個重量吧，一千多萬的東西，壓在身上的那種感覺。」

廣告 廣告

市值超過1300萬，等同把一棟房子，直接掛在脖子上，會是什麼感覺？記者說：「很重欸。」記者實測，一次戴上2條、3條、4條、5條，重量相當於3公斤的金鍊，脖子馬上開始抗議，能承擔這份重量的金項鍊主人身分也曝光，就是這位，喜歡玩車的張老闆，玩車是愛好，其實張老闆在屏東，經營生煎包店和貓舍，事業觸角多元，脖子上這條金鍊，大約1年前買的，如今價值已經翻倍漲。

銀樓業者江老闆說：「不到一年，那時候金價打1錢1萬，現在漲到1萬6千多，所以那條項鍊就增值了快五、六百萬。」金鍊主人張老闆說：「那個東西戴不久，因為壓在你脖子期間上，會受不了，久的話，除非說你很壯，或是說你脖子很硬，夠粗。」記者VS.金鍊主人張老闆說：「(你戴多久開始會想吐)一小時。」千萬金項鍊，真的是「重量級」配件，這沉重的幸福，不只考驗財力，同時也嚴格考驗，脖子的頸力。

原始連結







更多華視新聞報導

高雄男竊50萬銀樓金項鍊 剛逃出就遭巡邏員警壓制

台南銀樓搶案！ 鐵鎚匪2分鐘劫13兩黃金「藏夾縫」

新竹銀樓搶案！ 35歲男佯裝看金鍊秒劫 1小時落網

