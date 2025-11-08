「配方奶愛馬仕」發霉又結塊！ 4歲童誤喝腹瀉 業者說明了
高雄一對夫妻檔上個月27號，從藥局買了號稱「配方奶界愛馬仕」單罐1680元的羊奶粉，短短兩天就發霉、結塊，甚至4歲女兒誤喝下肚造成腹瀉，打開其它未開封奶粉罐，幾乎都有相同情況，讓家長炸鍋，廠商發聲明致歉，表示同批羊奶檢驗後並無安全疑慮。
這款高價羊奶粉不僅從粉狀變成塊狀，更令人驚訝的是，一些未開封的奶粉罐在錫箔紙層尚未撕開的情況下，奶粉已經撒出，甚至出現疑似發霉的小黑點，讓這對父母感到震驚。孩子的父親表示，女兒起初出現拉肚子症狀時，他們只是觀察情況，並未立即聯想到奶粉問題，直到後來發現奶粉有發霉結塊的狀況才意識到可能的關聯。
當這對夫妻回到購買奶粉的藥局時，發現出問題的同款羊奶粉已被暫時下架，貨架上只留下「補貨中」的標示。在得知女兒誤飲發霉奶粉並出現腹瀉後，這對父母立即聯繫了廠商客服。廠商先是表達歉意並提供6罐相同款式的新羊奶粉作為補償，但卻未能明確說明問題的根源。
父親提到，廠商聲稱產品檢驗後沒有問題且符合規範，這讓他的妻子質疑是否問題出在他們這邊，但廠商也無法給予明確回應。母親則表示，廠商承認不知道如何回覆他們，也不了解為何產品會變成這樣。
這對夫妻對於廠商處理態度感到不滿，特別是當廠商暗示問題可能與孩子食用其他食物有關時，父親表示自己原本態度很好，但廠商這番言論讓他「直接炸鍋」，質疑廠商是否在迴避問題。消保官則表示，若廠商無法讓消費者接受其產品安全無虞，消費者可以提出申訴。
廠商於7日發表聲明，表示同批產品的檢驗報告沒有任何異常，產品安全無慮，並對消費者的疑慮致歉。然而，聲明中並未說明奶粉結塊與發霉的原因。一週過去了，這對父母仍未得到滿意的解釋，他們指責廠商態度消極，並考慮向消保會尋求協助。
更多 TVBS 報導
全真瑜珈無預警歇業 11廠商控遭欠款逾2500萬元
奶粉結塊硬如石！ 女控保母餵變質奶 害5月嬰狂腹瀉
微熱山丘中秋月餅「霉」了 官方火速停產認賠 賺到網讚
獨／飲水機呢？ 民眾抓包寵物店獎箱「沒大獎」 業者：不小心忘記
其他人也在看
民眾控買7罐羊奶粉5罐異常 業者致歉稱出廠檢驗報告無異常
高雄有家長上月到連鎖藥局買了7罐高單價羊奶粉，先發現奶粉結塊，向藥局反映後，接連發現另外幾罐有錫箔層破洞、奶粉罐內層有黑點等情況，質疑奶粉品管不佳。奶粉業者回應，同批產品的品管、出廠檢驗報告無異常，會積極處理。公視新聞網 ・ 10 小時前
國3嘉義竹崎段車禍 小貨車追撞前車、2人懸掛車頭慘死
國道3號南下嘉義縣竹崎段291公里處，今天早上10時20分許發生2死1傷重大車禍事故，31歲盧姓男子駕駛貨車疑未注意車前狀況，追撞由40歲李姓男子駕駛的大貨車，在強力撞擊下，盧男駕駛的貨車車頭全毀，他與乘客、菲律賓籍移工的身體拋掛在車頭擋風玻璃處，景象駭人，當場沒有生命跡象，2人送醫後都不治；車禍發自由時報 ・ 1 天前
國3竹崎段2貨車追撞事故 2死1傷
（中央社記者黃國芳嘉義縣7日電）國道3號南向嘉義竹崎路段今天發生2貨車追撞事故，造成盧姓貨車駕駛及隨車的菲籍移工送醫不治，另1駕駛輕傷；事故路段全線封閉逾1小時才開放通行；事故原因待調查釐清。中央社 ・ 1 天前
母親面前砍死姊！爭家產揮刀 回過神懊悔
新北市三重發生一起駭人聽聞的凶殺案，一名60歲陳姓男子因爭奪千萬元信託財產，在母親面前殺害親姊姊並砍傷妹妹。嫌犯得知母親與姊妹到銀行設立信託卻未將自己列為受益人，憤而持刀攻擊，導致姊姊死亡，妹妹腿部受傷，連試圖阻止的妻子也被劃傷。事發後，嫌犯於7日早上被警方押送至地檢署時，臉上流露出懊悔之情，但為時已晚。TVBS新聞網 ・ 1 天前
出席白色恐怖秋祭大會挨批 鄭麗文回應了
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」明天將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括1950年所破獲中共安插在國府內部最高階...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
喊「看完唐綺陽星座書就退費」遭炎上！作家道歉了 國師本人這樣說
針對「星座書看一半退費」的說法引發撻伐，謝知橋在Threads發文澄清，自己從沒有做過「看了書之後退費」這件事，這輩子買書也沒有退過錢，「會這樣寫是因為在Threads上看到『最夭壽但合法』大賽，就想了我遇過最天壽的事之一。」謝知橋提到，自己曾遇過讀者當面跟他說，「他...CTWANT ・ 8 小時前
光復郵局報廢郵筒被轉售 最高開價6000元！中華郵政急收回17座
花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月底因樺加沙颱風豪雨溢流，重創光復鄉地區，不僅造成嚴重災損，連光復郵局後方待報廢的郵筒也遭泥流掩埋。未料近日竟有民眾將拾獲郵筒上網拍賣，開價從2500元至6000元不等，中華郵政得知後火速要求賣家下架，並回收郵筒17座，然而目前已有少數郵筒售出。太報 ・ 11 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
NCC人事案全被否決 卓揆怒：不要說橄欖枝、我把半個橄欖園都遞出去
針對國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事同意權全數遭否決一事，行政院長卓榮泰表示「感到非常遺憾」，強調行政院已展現最大善意，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒有得到任台視新聞網 ・ 1 天前
「重來一次絕不選公職」！24年公務員曝上班慘況：退休圖苟活
年金改革推動至今上路超過7年，「停砍公教年金」草案近期引起社會廣泛討論。一名公職資歷超過24年的網友，近日分享他的工作體悟，直言「如果重來一次，我不會再選擇公職，未來也絕不會再讓我的孩子考公職。」，並不滿表示，除了福利與退休制度大不如前，連政府這個雇主對軍公教人員也是鄙視與壓迫，現在心態已是「妥妥地在職無目標、退休圖苟活」。中時新聞網 ・ 15 小時前
玉山金跌破30元 「股東暴增5萬人」 老手揭「這時」進場撿便宜：再壞就這樣
玉山金(2884)股價跌破30元整數關卡，你站在買方還是賣方？資深分析師李永年表示，在玉山金宣布併購之後，近期股東人數增加非常多，主要是因為投資人認為玉山金跌到「2字頭」進場撿便宜，但一根月線黑K太深要立刻翻上來不容易，建議可在利空跌不下去之時進場承接。中時財經即時 ・ 9 小時前
每天喝牛奶還是缺鈣？骨科醫曝「4大補鈣關鍵」 很多人都做錯
「我每天都有喝牛奶，為什麼骨密度還是偏低？」板橋亞東醫院骨科陳鈺泓主治醫師指出，這句話，是在門診裡最常聽到的補鈣困惑之一。其實，鈣質攝取「量」重要，但「吸收率」才是關鍵，若補錯時間、吃錯東西、甚至搭配錯誤，辛苦補的鈣就這樣白白流掉，骨本一樣存不起來。 鈣這樣補才有效 4吃法強化鈣吸收 對此，陳鈺泓整理出補鈣4大關鍵＋實用飲食建議，讓你吃得對、吸收得好，才能真正在日常中預防骨質疏鬆！ 1、分次攝取，吸收才不打折腸道一次能吸收的鈣有限，建議將鈣質分早、中、晚三餐補充，不僅吸收率更高，也較不會造成身體負擔。．實例建議：早餐豆漿＋午餐海帶湯＋晚餐芝麻醬拌青菜，就比一次喝兩杯牛奶更有效。．推薦豆製品類：吸收穩定、植物蛋白豐富．推薦食物：傳統豆腐、豆干、毛豆豆製品含鈣又富含蛋白質，是植物性飲食者補鈣的好選擇，建議與其他來源搭配更佳。 2、避開高草酸、高植酸食物高纖蔬菜（如菠菜）與未處理的穀豆類，含有草酸與植酸，容易與鈣結合形成不易吸收的化合物。．建議補鈣時段盡量避開燕麥片、糙米、菠菜沙拉等高植酸類食物，可以隔一餐再吃。．推薦魚乾海藻類：高鈣密度、小體積高效吸收．推薦食物：小魚乾、海帶、紫菜富含天然常春月刊 ・ 14 小時前
「福建號」航艦採電磁彈射起飛 專家：共軍飛行員恐有戰力間隙
中共海軍「福建號」航空母艦日前正式入列服役。淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，福建號使用傳統動力，如何維持電磁彈射器持續作...聯合新聞網 ・ 15 小時前
買7罐5罐出狀況！配方奶愛馬仕驚見發霉 4歲童喝下肚疑腹瀉家長氣炸
被封是配方奶愛馬仕的奶粉竟然疑似發霉，高雄有家長投訴，一罐要價1680元的羊奶粉，買了7罐竟有5罐出狀況，不只結塊、甚至沒開錫箔層，就見奶粉灑出發霉，懷疑4歲的女兒前陣子拉肚子是跟奶粉有關。衛生局派人台視新聞網 ・ 9 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 3 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 12 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 19 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 6 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前