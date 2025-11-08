「配方奶愛馬仕」發霉又結塊！ 4歲童誤喝腹瀉 業者說明了

高雄一對夫妻檔上個月27號，從藥局買了號稱「配方奶界愛馬仕」單罐1680元的羊奶粉，短短兩天就發霉、結塊，甚至4歲女兒誤喝下肚造成腹瀉，打開其它未開封奶粉罐，幾乎都有相同情況，讓家長炸鍋，廠商發聲明致歉，表示同批羊奶檢驗後並無安全疑慮。

從粉狀變成一塊塊奶粉方塊，還有一點一點的小黑點疑似發霉，甚至4歲女兒誤喝下肚造成腹瀉（圖／TVBS）

這款高價羊奶粉不僅從粉狀變成塊狀，更令人驚訝的是，一些未開封的奶粉罐在錫箔紙層尚未撕開的情況下，奶粉已經撒出，甚至出現疑似發霉的小黑點，讓這對父母感到震驚。孩子的父親表示，女兒起初出現拉肚子症狀時，他們只是觀察情況，並未立即聯想到奶粉問題，直到後來發現奶粉有發霉結塊的狀況才意識到可能的關聯。

廣告 廣告

奶粉結塊，打開其他罐更誇張，錫箔紙層都還沒撕開，就有奶粉撒了出來，還有一點一點的小黑點疑似發霉（圖／TVBS）

當這對夫妻回到購買奶粉的藥局時，發現出問題的同款羊奶粉已被暫時下架，貨架上只留下「補貨中」的標示。在得知女兒誤飲發霉奶粉並出現腹瀉後，這對父母立即聯繫了廠商客服。廠商先是表達歉意並提供6罐相同款式的新羊奶粉作為補償，但卻未能明確說明問題的根源。

父親提到，廠商聲稱產品檢驗後沒有問題且符合規範，這讓他的妻子質疑是否問題出在他們這邊，但廠商也無法給予明確回應。母親則表示，廠商承認不知道如何回覆他們，也不了解為何產品會變成這樣。

這對夫妻對於廠商處理態度感到不滿，特別是當廠商暗示問題可能與孩子食用其他食物有關時，父親表示自己原本態度很好，但廠商這番言論讓他「直接炸鍋」，質疑廠商是否在迴避問題。消保官則表示，若廠商無法讓消費者接受其產品安全無虞，消費者可以提出申訴。

出問題的同款羊奶粉已經暫時下架，架上空蕩蕩寫著捕貨中，對於消費者的疑慮致上歉意，不過沒提到結塊與發霉的原因（圖／TVBS）

廠商於7日發表聲明，表示同批產品的檢驗報告沒有任何異常，產品安全無慮，並對消費者的疑慮致歉。然而，聲明中並未說明奶粉結塊與發霉的原因。一週過去了，這對父母仍未得到滿意的解釋，他們指責廠商態度消極，並考慮向消保會尋求協助。

更多 TVBS 報導

全真瑜珈無預警歇業 11廠商控遭欠款逾2500萬元

奶粉結塊硬如石！ 女控保母餵變質奶 害5月嬰狂腹瀉

微熱山丘中秋月餅「霉」了 官方火速停產認賠 賺到網讚

獨／飲水機呢？ 民眾抓包寵物店獎箱「沒大獎」 業者：不小心忘記

