配木槍、防盾與驅熊噴霧 日本自衛隊正式出動支援秋田驅熊

2024年1月能登半島大地震時，出動協助救災的日本自衛隊員。



日本自衛隊已經在週三（5日）應秋田縣政府的請求，出動協助驅除熊隻的任務。出動的自衛隊員完全不碰槍，任務是運送捕熊陷阱籠以及處理熊屍，自衛裝備僅限木槍、護盾、防彈衣與驅熊噴霧。

《讀賣新聞》報導，日本防衛省根據《自衛隊法》第100條「受託進行土木工程等」的規定，對秋田縣的支援涵蓋四個項目，包括捕熊籠的運輸、運送設置陷阱以及巡邏陷阱的獵友會成員、運輸已捕殺的熊隻及開挖掩埋坑洞，以及資料蒐集支援。開火驅除熊隻不在支援範圍內。

出動支援的陸上自衛隊第九師團長松永康則，週三早上與秋田縣知事鈴木健太簽署支援協議書。鈴木健太說：「現場正傳出『人手不足、應接不暇』的呼聲，非常感謝（自衛隊）能迅速進行協調。」松永康則回應說：「為確保縣民的安全，我們將全力以赴進行行動。」

週三下午，陸上自衛隊員已經開始進行支援行動。在秋田縣鹿角市，有15名自衛隊派遣參與行動，他們負責搬運重達200公斤補熊籠的體力工作，把熊籠用獵友會的小卡車送到熊出沒頻繁的一處蘋果園附近，四名自衛隊員合力把熊籠從車子從車子移下幫忙設置。由於設置捕熊陷阱需要專門執照，自衛隊的行動全都和獵友會配合進行。

報導說，這些出動協助的自衛隊員分為負責搬運熊籠陷阱的「作業組」，負責監視警戒的「監視組」，以及用無人機監視收集資料的無人機組。自衛隊員身穿插上防彈板的防彈衣，攜帶1.66公尺廠的木槍，配有護盾。如果熊來襲，他們的自衛計畫將是用木槍與盾牌進行威嚇，然後噴灑驅熊噴霧趕走熊。

