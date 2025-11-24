配槍變奪命武器？25歲女社工遭丈夫誤殺 警察尪「無意走火」擊斃枕邊人

警方指出，魯伊斯當時操作的是制式步槍，意外走火造成悲劇。（示意圖／Pixabay）

哥倫比亞博亞卡省（Boyacá）近日傳出一起令人震驚的悲劇。年僅25歲的女性社工莉莉安娜克魯茲（Liliana Cruz），遭其擔任警察的丈夫漢米爾頓魯伊斯（Hamilton Ruiz）以配發制式步槍意外誤擊頭部身亡。事發後，當地政府與社區皆表達深切哀悼。

據哥國媒體《Pulzo》與《El Tiempo》報導，這起事件發生於11月下旬，地點位於魯伊斯任職的奇斯卡斯（Chiscas）鎮，距離當地警察局約三個街區。報導引述律師迪耶哥‧科科努博（Diego Coconubo）說法，魯伊斯當時正在操作配發的制式步槍，該武器為當日因應高山營地遭敵軍襲擾、執行警力戒備命令所配發，並非一般基層警官平時所攜帶的裝備。

廣告 廣告

莉莉安娜原籍自拉米里基（Ramiriquí），是當地醫院員工與教師的女兒，畢業於José Ignacio de Márquez技術學院，近年搬遷至奇斯卡斯，與擔任當地警察局長的魯伊斯共同生活。根據《El Tiempo》報導，莉莉安娜已在該地擔任社工三個多月，並負責協調全國性公共健康計畫「PIC（集體介入計畫）」，為推動社區健康與疾病預防投注心力，深受地方民眾愛戴。

意外發生後，奇斯卡斯與莉莉安娜的家鄉拉米里基鎮皆發布公告哀悼她的離世。拉米里基市政機關公開表示「為失去一位深具社會貢獻精神的傑出女性，感到無比悲痛」。

至於漢米爾頓魯伊斯，目前雖未遭逮捕，但已被警政系統暫停職務。律師指出，此事件屬於「非故意致死」，其當事人亦已主動配合檢方調查並承認錯誤操作武器，願意負起法律責任。目前案件仍由哥倫比亞檢方進一步調查中。

25歲的莉莉安娜克魯茲（Liliana Cruz），生前擔任社工，積極參與公共健康推廣工作。（圖／翻攝自X，Pulzo）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨／知名連鎖咖啡商遭巴拿馬莊園主指控詐欺 歐客佬沒買咖啡卻偽造來源

芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義

子瑜隨TWICE抵韓首發文！ 16字吐激動心情：回家真好